  • 4 июня 20184.06.2018понедельник
  • USD62,2056
    EUR72,7183
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер южный

Регионы России получат полтора миллиарда рублей на обновление колледжей

Общество, 17:27 04 июня 2018

фото www.angi.ru

Около 1,5 млрд рублей на обновление инфраструктуры колледжей направит Минобрнауки России регионам, сообщает ведомство.

Средства выделены из резервного фонда правительства для предоставления грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организациям на обновление и модернизацию материально-технической базы.

По итогам первого заседания конкурсной комиссии по проведению в 2018 году конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов, комиссия утвердила перечень из 413 заявок. 78 регионов подтвердили свои обязательства по софинансированию мероприятий, на реализацию которых будет предоставлен грант.

Господдержка позволит создать условия для обеспечения качественной подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты , колледжи , Минобр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:34 04.06.2018Любители истории из трех стран вальсировали в музее-усадьбе Колокольникова
18:11 04.06.2018Что мешает российским IT-компаниям быть успешными на международном рынке, обсудили на InnoWeek-2018
18:00 04.06.20185 июня - события дня
17:49 04.06.2018Нормы ГТО в Ишимском районе сдавали взрослые и дети