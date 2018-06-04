Регионы России получат полтора миллиарда рублей на обновление колледжей

фото www.angi.ru фото www.angi.ru

Около 1,5 млрд рублей на обновление инфраструктуры колледжей направит Минобрнауки России регионам, сообщает ведомство.

Средства выделены из резервного фонда правительства для предоставления грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организациям на обновление и модернизацию материально-технической базы.

По итогам первого заседания конкурсной комиссии по проведению в 2018 году конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов, комиссия утвердила перечень из 413 заявок. 78 регионов подтвердили свои обязательства по софинансированию мероприятий, на реализацию которых будет предоставлен грант.

Господдержка позволит создать условия для обеспечения качественной подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования.