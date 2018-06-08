Юных тюменцев познакомят с творчеством Пушкина

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На литературной викторине в детской библиотеке № 5 (ул. К. Маркса, 108) 8 июня в 10 часов юные читатели узнают о жизненном и творческом пути Александра Пушкина, его судьбе, значении его поэзии для каждого русского человека, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Прозвучат стихи поэта в исполнении детей и библиотекарей. Участники мероприятия вспомнят окончание фраз из сказок и их содержание, продолжат предложенные отрывки, назовут сказку, в которой встречался тот или иной предмет.

Литературно-правовая игра "Маленький гражданин и его права" начнется в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) в 11 часов. Ребят познакомят с историей принятия Конвенции ООН "О правах ребенка" и правами, закрепленными в ней, с Федеральным законом Российской Федерации "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

В Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) в 11 часов на волшебном воздушном шаре ребята отправятся в путешествие по станциям "Историческая", "Гражданская", "Природная", "Сказочная", "Праздничная", чтобы лучше узнать страну, в которой мы живем.

Библиотека № 4 (ул. Ватутина, 14/1) в 11 часов приглашает ребят на веселый ринг "У нас есть пуговки, кармашки, а мы сами – вверх тормашками". Ребята окунутся в историю пуговиц и карманов и в ходе соревнования выяснят, кто главнее - пуговицы или карманы.