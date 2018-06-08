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Биологи: на уровень сахара в крови влияет окружающая среда

Общество, 10:27 08 июня 2018

фото ТюмГУ

На повышение уровня сахара в крови влияет окружающая среда. К такому выводу пришли биологи ТюмГУ, которые проводили исследования крови у жителей Севера, больных сахарным диабетом, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Для усовершенствования профилактики и лечения сахарного диабета требуется понимание роли не только внутренних, но и внешних факторов в возникновении и течении заболевания. Ученые ТюмГУ под руководством заведующего кафедрой анатомии и физиологии человека и животных Андрея Елифанова оценили биохимические показатели крови жителей Севера, больных сахарным диабетом, с учетом пола, сезона года и типа заболевания.

Исследование проводилось в два этапа. На первом были изучены гематологические показатели крови (концентрация глюкозы, общего белка, натрия и калия) больных сахарным диабетом (в возрасте 35–50 лет). На втором этапе оценивался уровень глюкозы в зависимости от сезона года. Результаты исследования показали, что у всех испытуемых, вне зависимости от типа диабета, наблюдалось увеличение глюкозы в крови. При этом прочие маркеры сахарного диабета оставались в пределах нормы.

Ученые подчеркивают, что у женщин с сахарным диабетом II типа концентрация глюкозы в крови была ниже, чем у мужчин с аналогичным заболеванием. Кроме того, у женщин с сахарным диабетом II типа данный показатель был ниже, чем у сверстниц с сахарным диабетом I типа.

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# кровь , сахарный диабет , Север , ТюмГУ

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