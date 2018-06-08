Российские фильмы бьют рекорды по просмотрам на Урале

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Россияне стали чаще смотреть отечественные фильмы. По данным Фонда Кино, с начала года зрителями премьер стали 34,8 млн человек, что на 50% больше прошлого года. Эту тенденцию подтверждают и связисты: впервые в мобильном приложении "МегаФон.ТВ" верхние строчки рейтинга заняли не зарубежные блокбастеры, а российские киноленты.

В мае чаще всего на экранах мобильных устройств и телевизоров, подключенных к "МегаФон.ТВ", мелькали кадры из мистического детектива "Гоголь.Вий", нашумевшей драмы "Движение вверх" и ярких премьер весны "Лед", "Тренер" и "Собибор". За просмотром этих и других фильмов в мае зрители приложения вместе могли бы съесть 2,5 млн ведер попкорна.

"Услугами "МегаФон.ТВ" уже пользуются 370 тыс. жителей региона. Причинами популярности мобильного кино могу назвать разнообразие видео, оперативность появления премьер в приложении и удобство просмотра в любом месте и в любое время. Кроме того, для абонентов тарифных планов линейки "Включайся!" в сервисе раз в месяц предусмотрены бесплатные фильмы, а трафик на услугу не тарифицируется", – говорит директор по продажам на массовом рынке "МегаФона" на Урале Александр Малов.

"Количество пользователей онлайн-кинотеатра "МегаФон.ТВ" с начала года увеличилось на 85%. Пользователь сервиса ежемесячно смотрит около семи полнометражных картин, общий объем трафика у него составляет 6,3 ГБ. Это в два раза выше среднего показателя интернет-трафика на одного уральского абонента", – говорит директор бизнес-направления "Видео" АО "МегаЛабс" Андрей Кушнарев.