Ученые создали прибор для распознавания вкуса и токсичности лекарств

фото dmgusev.livejournal.com/ фото dmgusev.livejournal.com/

Прибор, работающий по аналогии с биологическим органом вкуса, разработали ученые Санкт-Петербургского госуниверситета. Он получил название "электронный язык", сообщает Министерство образования и науки РФ.

Прибор представляет собой набор сенсоров, к которым прикреплены чувствительные элементы (мембраны) — тонкие пленки размером с человеческий ноготь. Мембраны позволяют найти различия в составах схожих растворов, определить концентрацию компонентов в жидкостях и другие параметры.

Прибор способен определять вкус и токсичность медицинских препаратов. Это те параметры, которым уделяют особое внимание в фармацевтической промышленности. Он может не только решить проблему распознавания вкуса, но и выступить в качестве альтернативы менее гуманным методам, к которым прибегают в фармацевтической отрасли.

"Устройство универсально в том смысле, что его можно откалибровать в зависимости от целей исследования — какие именно компоненты требуется распознать. Такая настройка выполняется с помощью изменений состава самих мембран, поэтому основная наша задача — разработать различные материалы, которые обладают чувствительностью к тем или иным соединениям", — объяснил доцент СПбГУ, кандидат химических наук Андрей Легин.