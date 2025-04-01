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Водителей предупреждают о тумане на трассе в Ишимском районе

Общество, 21:43 31 марта 2025

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Туман и плохая видимость не более 100 метров наблюдаются в Ишимском районе Тюменской области. Неблагоприятные погодные условия на федеральных автодорогах Тюмень - Омск и Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят с водителями разъяснительную работу, призывают сбавить скорость, сообщают в ведомстве.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , туман

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