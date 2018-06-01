Житель Юргинского района пойдет в суд за незаконную рубку деревьев

Фото: vip.volyn.ua Фото: vip.volyn.ua

55-летний житель Юргинского района обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Сумма ущерба лесному хозяйству составила более 998 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Рубку деревьев мужчина вел с сентября 2016 года по февраль 2017 года. Имея на руках документы на разрешенный объем вырубки в 40 куб. метров, он вырубил 153 куб. метров (229 деревьев породы сосна). Незаконную рубку выявили лесники в ходе рейда. Было возбуждено уголовное дело.

Материалы уголовного дела направлены в Омутинский районный суд для рассмотрения по существу.

Всего 98 уголовных дел в отношении черных лесорубов возбудили правоохранительные органы Тюменской области за 5 месяцев 2018 года. Преступники вырубили деревьев на сумму более 12 млн рублей. Тюменские прокуроры за это время направили в суды 49 уголовных дел, часть их них уже рассмотрена.

По семи расследуемым уголовным делам приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемых на сумму более 5,7 млн рублей.