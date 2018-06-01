Особый противопожарный режим распространен на города региона

Особый противопожарный режим введен во всей городах Тюменской области/фото aviales.ru Особый противопожарный режим введен во всей городах Тюменской области/фото aviales.ru

Особый противопожарный режим на территориях городов Ишим, Тобольск, Тюмень и Ялуторовск вводится с 15 июня. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

Эта профилактическая мера принята в связи с наступлением дачного сезона, а также повышением пожарной опасности из-за неблагоприятных климатических условий: сухая, ветреная погода, необходимостью стабилизации обстановки с пожарами и для защиты жителей и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе в садовых и дачных товариществах и прилегающих к ним территориях.

Напомним, 27 апреля особый противопожарный режим был введен в муниципальных образованиях: Абатском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском районах. В Заводоуковском городском округе он начал действовать с 29 апреля, а в северной части региона — в Вагайском, Тобольском и Уватском районах - с 5 мая.

На период действия особого режима жителям области запрещается посещать леса. Исключение распространяется на граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке; пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности; граждан, пребывающих в лесах для добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты в Тюменской области.

В этот период также запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, стерню, порубочные и пожнивные остатки, проводить иные пожароопасные работы в границах поселений и городских территорий, дачных кооперативах и на приусадебных участках.

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа.