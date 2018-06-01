ВТБ поддержал развитие группы "Тюменьагромаш"

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ВТБ установил группе компаний "Тюменьагромаш" кредитный лимит в размере 800 млн рублей. В рамках лимита открыты две кредитные линии по 250 млн рублей каждая на срок до 3 лет на цели пополнения оборотных средств компании.

Кроме того, ВТБ предоставит банковские гарантии на сумму 300 млн рублей.

Предприятия группы "Тюменьагромаш" занимаются розничной и оптовой продажей сельскохозяйственной техники и оборудования: зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники, жаток и так далее, а также запасных частей, сервисным и гарантийным обслуживанием.

"Уверен, что финансовая поддержка ВТБ будет способствовать эффективному выполнению приоритетных для компании задач, динамичному развитию ее бизнеса и успешному посевному и уборочному сезону для всех предприятий, которые сотрудничают с группой", - отметил руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Добавим, группа компаний "Тюменьагромаш" – эксклюзивный официальный дилер комбайнового завода Ростсельмаш с 1998 г. в нескольких областях в Южном и Уральском федеральных округах РФ. Основные компании группы - ЗАО "Тюменьагромаш" и ООО "Югагромаш".