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Двух ямальцев ждет суд за похищение и убийство

Происшествия, 18:01 21 июня 2018

Фото sledcom.ru

Два жителя Муравленко, подозреваемые в похищении и убийстве человека, предстанут перед судом, сообщает прокуратура Ямальского автономного округа.

Следственные органы по Тарко-Сале возбудили в апреле 2017 года уголовное дело по факту обнаружения на территории Пуровского района трупа мужчины с признаками насильственной смерти. В связи с особой сложностью дела, вызвавшего широкий общественный резонанс, материалы были преданы в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по ЯНАО.

Как установило следствие, 24 апреля двое нетрезвых ямальцев разъезжали по улицам Муравленко на автомобиле. Заметив двух случайных прохожих, подозреваемые избили их. Одного из потерпевших они затолкали в машину и направились в сторону Губкинского. От полученных травм похищенный мужчина скончался.

Подозреваемым предъявлено обвинение в побоях, похищении человека, угрозах насилием, а также в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Прокуратура автономного округа утвердила обвинительное заключение, после вручения обвиняемым копий уголовного дела, оно будет направлено в окружной суд.

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# Муравленко , похищение , суд , убийство , уголовное дело , ЯНАО

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