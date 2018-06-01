В Тюмени выберут "Папу года"

Фото мультицентра "Моя территория". Фото мультицентра "Моя территория".

Семейный фестиваль #ПАПАТУТ пройдет в Тюмени с 5 по 12 августа. В рамках мероприятия тюменские семьи поучаствуют в образовательной программе и мастер-классах, послушают лекции о воспитании и родительстве от федеральных и региональных спикеров, сообщает мультицентр "Моя территория".

Особенностью фестиваля станет конкурс на звание "Папы года". Лучшего отца выберут 12 августа посредством онлайн-голосования. С 17 июля стартует серия совместных мастер-классов для отцов и детей, где можно заработать дополнительные баллы для победы.

В 2018 году проект фестиваля победил в первой волне конкурса Фонда президентских грантов и получил поддержку в размере 1,7 млн рублей.

"Фестиваль #ПАПАТУТ — коммуникативная площадка, где отцы и дети не только проводят время вместе, но и родители могут научиться чему-то новому и лучше понять своих детей. В прошлом году в фестиваль включились 49 молодежных сообществ и партнеров, думаю, что этим летом на площадках соберется еще больше активной молодежи", — рассказала руководитель Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

В 2017 году фестиваль собрал более 1,5 тыс. участников и 400 семей. На мероприятии работали 2 федеральных и 7 региональных экспертов, 2 образовательных шатра, 32 организатора и 17 молодежных сообществ. Нововведением 2017 года стала образовательная площадка для мам, где женщины обсуждали темы путешествия с детьми и развития собственного блога, а также составляли базовый гардероб.