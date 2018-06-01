Участники экспедиции "Сибиряки дорогами Побед" отправились в Нижнетавдинский район

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Велосипедисты, байкеры, журналисты, ветераны и участники тюменских поисковых отрядов отправились в экспедицию "Сибиряки дорогами Побед". В этом году они посетят Нижнетавдинский район, где проведут уроки мужества, возложат цветы к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны в селах Тюнево, Велижаны и Нижняя Тавда.

Перед тем, как отправиться в пусть, участники экспедиции провели митинг у бюста легендарному разведчику и партизану, Герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Цветы возложили первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук и председатель Федерации велоспорта Тюменской области Юрий Баранчук.

Андрей Артюхов от лица врио губернатора Александра Моора и всех депутатов облдумы поблагодарил тех, кто пришел на митинг.

"Здесь много разных возрастов, профессий и интересов, но нас всех объединяет любовь к нашей Родине и к ее истории. Желаю вам хранить память о героях нашей земли и передавать ее потомкам", - обратился он к присутствующим.

Президент отделения "Сибирь-Запад" мотоклуба "Ночные волки" Валерий Калалб призвал всех забыть на время о своих житейских проблемах и напомнил, что у тех, кто жил в 1941-1945 годах, была одна главная проблема и цель - завоевать победу для будущих поколений.

"Давайте помнить о тех людях, они все были героями, нельзя выделить кого-то больше, кого-то меньше. Они сделали все, что от них требовалось, и даже больше. Сегодня, проснувшись утром в 4 утра, я увидел, что идет сильный дождь. Но даже погода пошла нам навстречу - мы стоим здесь и вспоминаем наших предков, и дождь перестал лить", - подчеркнул Валерий Калалб.

Ректор государственного аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко назвала экспедицию абсолютно позитивным мероприятием и выразила надежду на то, что она останется такой в сердцах ее участников. Напомним, что Николай Кузнецов в 1926 году учился на агрономическом отделении в Тюменском сельскохозяйственном институте.

Первыми в экспедицию стартовали байкеры, за ними - колонна велосипедистов, которую возглавил Юрий Баранчук, замкнули процессию автомобилисты. Отметим, что традиция проводить акцию "Сибиряки дорогами Побед" появилась в 2011 году. Ее организаторы – журналисты газеты "Тюменская область сегодня" в содружестве с Советом ветеранов госбезопасности региона, федерацией велосипедного спорта Тюменской области, отделением "Сибирь-Запад" мотоклуба "Ночные волки", региональным отделением ДОСААФ и поисковым отрядом "Память сердца" при поддержке партии "Единая Россия".

Дарья Казакова