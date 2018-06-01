Жителей Тобольска обеспечат питьевой водой из подземных источников

Жителей Тобольска обеспечат питьевой водой из подземных источников/фото 7.hostingkartinok.com Жителей Тобольска обеспечат питьевой водой из подземных источников/фото 7.hostingkartinok.com

Жители Тобольска скоро перейдут на качественное и надежное обеспечение питьевой водой из подземных источников. Об этом заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин сообщил на межрегиональной научно-практической конференции молодых специалистов группы компаний "Росводоканал".

"В Тюменской области планомерно будет осуществлен переход на подземные источники водоснабжения не только в Тюмени, но во всех других муниципалитетах, - пояснил он. - Уже проведены соответствующие геологические изыскания, поставлены на баланс запасы подземных вод. Сейчас идет проектирование и строительство соответствующих сооружений. В том числе в Соколовке и в Сумкино строятся подземные водозаборы, после чего уже в самой ближайшей перспективе тоболяки перейдут на качественное и надежное обеспечение питьевой водой".

В 2017 году, по словам Вячеслава Вахрина, в Тюменской области будет завершена еще одна очень важная программа по оснащения малых населенных пунктов, численностью 350 человек и выше, павильонами чистой питьевой воды и павильонами, которые ставятся на водопроводные сети.

"Тем самым мы решаем задачу снабжения населения качественной питьевой водой. На сегодняшний день - это прорыв", - заявил заместитель губернатора Тюменской области.

Борис Олейник