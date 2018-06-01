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Министерство культуры поддержит туроператоров, организующих поездки в Тобольск

Общество, 16:03 23 июня 2018

фото: ИА "Тюменская линия"

Российские туристические компании, направляющие туристов в Тобольск, получат субсидии из федерального бюджета. Об этом сообщила директор департамента туризма и региональной политики министерства культуры РФ Ольга Ярилова, общаясь с журналистами на фестивале малых туристских городов России, который открылся в Тобольске.

"Я впервые в Тобольске, хотя очень много слышала и читала о нем. Я понимала, что здесь прекрасно, но не могла себе даже представить что здесь настолько прекрасно. Сегодня я абсолютно убеждена в том, что Тобольск - лучший малый туристический город России", - сказала директор департамента Минкультуры РФ.

По мнению Ольги Яриловой, Тобольск имеет огромный туристический потенциал и развивается гигантскими шагами. "Абсолютно очевидно, что в городе и регионе работает замечательная команда", - отметила она.

В 2018 году в рамках национальной программы развития детского туризма в Тобольск впервые приедут детские туристические группы, сообщила директор департамента Минкультуры РФ, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии".

"Первые детские тургруппы посетят город уже в конце июня, а в целом в рамках национальной программы город посетят около тысячи ребят из самых разных уголков России", - рассказала Ольга Ярилова.

Кроме того, по ее словам, в 2018 году российские туроператоры, которые формируют туристические потоки в древнюю столицу Сибири, впервые получат субсидии из федерального бюджета.

"Мы уверены, что такая мера позволит увеличить туристические потоки в Тюмень и Тобольск", - отметила Ольга Ярилова.

Евгений Бабенко

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# День города , День Тобольска , Тобольск , туризм

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