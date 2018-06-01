Водоканалы станут цифровыми

Антон Михальков/фото "Тюмень Водоканал" Антон Михальков/фото "Тюмень Водоканал"

Современные тренды в развитии сферы водоснабжения и водоотведения обсудили в Тюмени, в рамках Межрегиональной научно-практической конференции молодых специалистов группы компаний "Росводоканал", сообщает "Тюмень Водоканал".

Эксперты считают, что цифровизация всего производства в отрасли – это один из важных векторов развития в ближайшие годы. И идеи, которые озвучивают на конференции молодые специалисты, имеют большое значение. По словам генерального директора группы компаний "Росводоканала" Антона Михалькова, общий тренд – это работа над цифровизацией всего производства.

"И это не просто слова – мы действительно считаем, что за этим будущее, - подчеркнул он, - Нужно работать над решением любых проблем на базе цифровых технологий. То, что мы сейчас называем цифровой водоканал, - это практически вполне достижимое состояние производства и бизнеса. К нему нужно идти. И я, и эксперты будем говорить об этом и с коллективом и с участниками конференции молодых специалистов".

Антон Михальков ответил, что на сегодняшний день тюменский водоканал – одно из лучших подразделений группы компаний "Росводоканал". "Они лидируют в части технологического и инновационного движения вперед, – говорит он. - И сама идея научно-практической конференции молодых специалистов сферы водоснабжения и водоотведения, благодаря которой уже реализованы десятки идей молодых сотрудников региональных водоканалов, тоже принадлежит Тюмени. Начиналась конференция как попытка поддержать молодых специалистов, позволить им проявить себя, дать возможность рассказать о своих идеях. Теперь мы видим реальный результат их научного труда, поэтому каждый доклад проходит экспертную оценку и получает возможность быть реализованным, что крайне важно".

Условия для научного и технического творчества в группе компаний, по мнению Антона Михалькова, созданы. На каждом предприятии работает Совет молодых специалистов. Эта площадка, на которой молодежь может заявлять о себе, поддерживается руководителями всех водоканалов, которые в первую очередь заинтересованы, чтобы в коллективе росли кадры, инноваторы, лидеры, руководители.

"Такие мероприятия позволяют рождать новые идеи, обсуждать их и реализовывать, идя в ногу со временем. Так нами было создано и теперь успешно используется специальное мобильное приложение, в котором в режиме реального времени и сотрудники МЧС, и службы водоканала могут посмотреть точное расположение пожарных гидрантов, их состояние, последнюю дату проверки, - рассказал генеральный директор компании "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин. - Сейчас мы дополнили это приложение и получили возможность проводить паспортизацию колодцев водоотведения. В итоге, благодаря этой разработке молодых специалистов, только за последние два месяца было исследовано более 6 тысяч колодцев водоотведения в Тюмени – это очень хороший показатель".

Напомним, межрегиональная научно-практическая конференция молодых специалистов сферы водоснабжения и водоотведения традиционно проходит в Тюмени, в 2018 году помимо шести крупных городов России: Краснодара, Барнаула, Омска, Воронежа, Оренбурга, Тюмени, в ней принимают участие представители водоканалом Тюменской области. Защита проектов молодых специалистов проходит по трем направлениям: "Производство и технологии, организация производственных процессов", "Экономика и финансы, коммерция, маркетинг" и "Поддержка бизнеса".

Иван Камельских, руководитель пресс-службы компании "Тюмень Водоканал", тел. 89199510041