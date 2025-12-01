  • 30 декабря 202530.12.2025вторник
Тюменцев зовут на лекцию-презентацию "История значимых мест. Речной порт"

Общество, 10:37 30 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция-презентация "История значимых мест. Речной порт" состоится в тюменском Речпорту 6 января. Участников погрузят в атмосферу XIX — начала XX века и расскажут, как развивалась территория, сыгравшая ключевую роль в становлении города и речного пароходства, пишут организаторы.

Спикером выступит управляющая Информационным центром Ангелина Мухина. Она также поделится историей о Загородном саде и купеческого дома — отражении жизни городской элиты, познакомит с заводом АТЭ — символом индустриального прогресса.

Начало — в 11 часов. Вход свободный, но нужна регистрация. Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение: 16+

# лекция , речной порт

﻿
