В Тюменской области для 115 тысяч жителей повысили качество питьевой воды

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для 115 тыс. жителей Тюменской области повысили качество услуг водоснабжения за 2025 год. Обеспеченность населения региона чистой питьевой водой из центрального водопровода составила 86,4 %, что на 1,7 % выше запланированного показателя.

Такие данные привел заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов на расширенном заседании регионального правительства.

"В Тюменской области в 2025 году создан Единый оператор водоснабжения и водоотведения. Первый этап работы завершен. Заключено 16 концессионных соглашений в 18 округах на 54 миллиарда рублей. Всего в стадии реализации находится 20 договоров государственного-частного партнерства с объемом инвестиций 85 миллиардов 300 миллионов рублей. В планах на 2026 году заключить концессии в восьми муниципалитетах", - рассказал Перевалов.

4,4 млрд рублей инвестировано в инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области в 2025 году. Построено или реконструировано 100 км сетей водоснабжения.

23 водных павильона установят в селах области в 2025-2026 годах. На эти цели из бюджета региона направлено 447 млн рублей. В Сладково, Упорово и Юргинском идет строительство водоочистных и канализационно очистных сооружений. Общий объем финансирования составит 3 млрд 225 млн рублей.

Участниками расширенного заседания под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора стали представители всех ведомств, организаций, учреждений и главы муниципальных округов. Доклады по итогам 2025 года и планы на 2026 год представили Андрей Пантелеев, Ольга Кузнечевских, Владимир Чейметов и Павел Перевалов.

Анжела Лебедева