Строительно-индустриальный кластер в Тюменской области запустил 13 новых инвестпроектов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

100 компаний из девяти субъектов РФ входят в Строительно-индустриальный кластер по итогам 2025 года. В числе резидентов - предприятия из Москвы и области, Ханты-Мансийского округа, Крыма и других регионов, сообщает ТПП Тюменской области.

За год запущено в работу 13 новых инвестиционных проектов на общую сумму 10 млрд 771 млн рублей.

Сформировано семь заявок на льготное финансирование федеральных институтов развития на сумму 3 млрд 733 млн рублей, из них: 3 млрд 553 млн рублей - льготные заёмы ФРП; 180 млн рублей - льготный заём ЕАЭС.

Получен льготный заём ФРП предприятием региона на сумму 415 млн 945 тыс. рублей.

В состав ассоциации вошел первый международный участник — BI Group Республика Казахстан. Открыто взаимное представительство Строительно-индустриального кластера в Российско-Китайском центре делового сотрудничества "ШОС – Будущее". 未来共创（青岛）国际商务有限公司 (Future Co-create(Qingdao) International Business Co.,Ltd.

К реализации программ капитального ремонта МКД привлечено 448 подрядчиков, из них 42 проходят аккредитацию.

"Создание обособленных представительств Строительно-индустриального кластера рассматривается главами 5 регионов. Благодарим всех участников и партнеров за плодотворное сотрудничество! В 2026 году нас ждут новые амбициозные проекты и расширение географии присутствия", - уверены в Строительно-индустриальном кластере.