Тюменская область откроет представительство строительной индустрии в Китае

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представительство Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" откроют в Российско-Китайском центре делового сотрудничества "ШОС – Будущее" 未来共创（青岛）国际商务有限公司 (Future Co-create(Qingdao) International Business Co.,Ltd) до конца 2025 года. Продукция строительной индустрии из Тюменской области начнет беспрепятственно поступать на рынок Китая.

"Представительство Китая будет внутри кластера, тюменское – на электронной площадке в Циндао. Будем выстраивать взаимодействие с компаниями КНР. Для этого мы объединяем усилия с компанией, которая работает под эгидой ШОС. Это дает нам безопасность совершения экономических сделок, полное сопровождение продаж тюменской продукции на китайском рынке, под ключ. На территориях участников нашего кластера будем помогать с поставками из КНР. Это будет прозрачное, деловое партнерство, которое облегчит вход на рынок тюменским компаниям и китайским – на наш", - рассказала генеральный директор Строительно-индустриального кластера Юлия Ахметова в интервью корреспонденту "Тюменской линии" во время презентации новинки для застройщиков – стенового модуля.

Взаимное представительство обеспечит: функционирование постоянно действующей переговорной площадки в пилотной зоне "Китай – ШОС" в Циндао; поиск и привлечение китайских партнеров для реализации проектов на российской стороне; представление интересов российского бизнеса на территории КНР; продвижение товаров и услуг участников кластера и проектов ассоциации на китайский рынок и рынок стран ШОС.

предоставлено Юлией Ахметовой предоставлено Юлией Ахметовой

Решение об открытии представительств было принято в ходе визита делегации Строительно-индустриального кластера на Дальний Восток. Ассоциация продолжает развивать международное сотрудничество. В ее состав уже вошла строительная компания – лидер рынка из Казахстана.

Около 100 компаний из разных регионов входят в кластер. Внутри него созданы и реализуются 37 кооперационно-контрактационных цепочек.

Анжела Лебедева