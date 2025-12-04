В Тюменской области по технологии ГК "Северсталь" выпускают стеновые модули

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стеновые модули – каркасно-обшивные стены – начали выпускать по технологии ГК "Северсталь" на тюменском заводе холдинга "АРС-Пром". Демонстрация продукции прошла на одной из строительных площадок лидера рынка девелопмента в Тюменской области. Готовая продукция позволит застройщикам снизить себестоимость квадратного метра.

"Каркасно-обшивная стена состоит из ЛСТК-профилей с заполнением минваты, с двух сторон обшивается аквапанелью, внутри гипсокартон. Монтаж одной панели с фасадной отделкой идет около 20 минут. Наша технология значительно сокращает сроки фасадных работ. Мы можем быстро закрыть контур здания, чтобы начать проводить работы внутри по инженерным сетям и отделке. Большая потребность в наших модулях у застройщиков северных регионов. Наш продукт отличается тем, что он имеет оптимальное узловое соединение для оперативного монтажа, рихтования", - пояснила руководитель по техническому сопровождению проектов ГК "Северсталь", Москва, Анна Жгун.

Тюменская компания "АРС-Пром" - одна из крупнейших в УФО по переработке металла – несколько тысяч тонн в месяц. Номенклатура – профлист, металлочерепица, металлические кассеты, вентиляционное оборудование и другое. Предприятие имеет собственный инженерный центр, специалисты которого достигают оптимальной металлоемкости под поставленные задачи.

Сотрудничество с ГК "Северсталь" наладили давно, отмечает заместитель гендиректора производственного холдинга "АРС-Пром" по развитию Владимир Кайда. Это один из основных поставщиков металла.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Каркасно-обшивная стена представляет собой готовый блок. При этом может быть разных размеров и предназначений: торцевые, угловые и так далее. То есть стена проектируется под каждую задачу. Запросы на продукцию есть, потому что это что-то новое. Готовы выпускать любые объемы. Мощность производства профиля – три тысячи тонн в месяц, это много", - подчеркнул Владимир Кайда.

Компании "Северсталь" и "АРС-Пром" являются участниками Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" и входят в кооперационную цепочку.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"На данном примере мы видим, как закрывается интерес трех групп участников кластера: застройщики, производители и компании – носители инновационных решений. Три в одном собираются воедино и дают экономичные, высокотехнологичные решения для строительного рынка", - считает генеральный директор Строительно-индустриального кластера Юлия Ахметова.

Всего внутри кластера создано 37 кооперационно-контрактационных цепочек. Около 100 компаний из разных регионов входят в ассоциацию. Накануне лидирующая строительная компания Казахстана стала участником тюменского кластера.

Анжела Лебедева