Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на стройке в Тюмени
Проверку по факту гибели рабочего на стройке проводит прокуратура в Тюмени, сообщает надзорный орган.
Трагедия произошла вечером декабря на строительной площадке жилого комплекса по ул. Василия Севергина. Работник погиб, упав с высоты.
На место происшествия выезжал прокурор Центрального административного округа Тюмени Евгений Кондрашкин.
Организована проверка соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме.
При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами, поставлены на контроль.