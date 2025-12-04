  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на стройке в Тюмени

Происшествия, 20:23 04 декабря 2025

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Проверку по факту гибели рабочего на стройке проводит прокуратура в Тюмени, сообщает надзорный орган.

Трагедия произошла вечером декабря на строительной площадке жилого комплекса по ул. Василия Севергина. Работник погиб, упав с высоты.

На место происшествия выезжал прокурор Центрального административного округа Тюмени Евгений Кондрашкин.

Организована проверка соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами, поставлены на контроль.

# прокуратура , строители

﻿
