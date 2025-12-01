  • 25 декабря 202525.12.2025четверг
На автомобили накосбытчиков в Тюмени наложен арест

Происшествия, 14:53 25 декабря 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

На автомобили, использованные для перевозки по территории Тюменской области наркотиков, наложен арест. Общая стоимость двух транспортных средств - более 3 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

В октябре 2025 года сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Томской области, который приобрёл в Москве более 5 кг наркотических средств. На автомобиле Nissan X-Trail он вёз запрещённые вещества к месту сбыта в Тюменской области.

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

В ноябре при аналогичных обстоятельствах задержан житель Новосибирска, использовавший свой автомобиль Nissan X-Trail для перевозки одного килограмма наркотиков.

В отношении наркосбытчиков возбуждены и расследуются уголовные дела.

# наркотики , уголовное дело

