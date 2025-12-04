  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
Новая поликлиника в подгорной части Тобольска открыла двери для пациентов

Общество, 20:34 04 декабря 2025

Новую поликлинику открыли в подгорной части Тобольска на ул. Ленина, 154. Проект реализован в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщил в своем Telegram-канале глава Тобольска Петр Вагин.

В здании площадью 1500 кв. метров разместились кабинеты для оказания всех видов первичной, специализированной и стоматологической помощи взрослым и детям. Созданы комфортные условия для приёма маломобильных пациентов, предусмотрены дневной стационар, физиотерапевтический кабинет и аптечный пункт.

"Новая поликлиника будет обслуживать более 20 тысяч человек, а плановая мощность — до 177 посещений в смену. Вскоре здесь появится аптека, где планируется льготный отпуск лекарства", - сообщил глава города.

Также завершено благоустройство территории вокруг новой поликлиники: обустроены подходы и пешеходные дорожки, установлена современная система освещения, сделана парковка на 25 мест для посетителей и персонала.

"Это долгожданное событие для жителей нижнего посада и наш большой шаг к тому, чтобы качественная медицина была доступна каждому тоболяку", - добавил глава Тобольска.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве и оснащении поликлиники. "Благодаря совместной работе медиков и муниципалитета в Тобольске появился объект, который позволит людям получать помощь рядом с домом – в современных и комфортных условиях", - подчеркнул глава региона.

