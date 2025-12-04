  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

Тренер из Тюменской области стала лауреатом проекта "СпортТрек"

Общество, 10:18 04 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тренер из Тюменской области Анастасия Корябкина стала призером проекта "СпортТрек" президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщают организаторы проекта "СпортТрек".

В конкурсе для тренеров по направлению "Профессионалы" Анастасия Корябкина заняла третье место. Первое место - у представительницы Рязанской области Виктории Дроздовой, второе - у Анастасии Новак из Приморского края.

Видео проекта "СпортТрек"

Участие в проекте приняли более 50 тыс. человек со всей России. Основными конкурсами стали соревнования для тренеров и программа "Профи среди любителей" для баскетболистов-любителей и начинающих организаторов.

"Это люди, создавшие уникальные инициативы, ориентированные на улучшение качества жизни в стране и формирование еще больших возможностей для других", - отмечено в сообщении.

фото проекта «СпортТрек»

Проект "СпортТрек" президентской платформы "Россия - страна возможностей" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети", направлен на выявление, развитие и сопровождение специалистов, занятых в сфере физической культуры и спорта, лидеров любительских спортивных сообществ, а также на массовое вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Молодежь и дети , нацпроекты

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 04.12.2025Школы на 4,4 тыс. мест введут в Тюмени и Тюменском округе в 2026 году
10:51 04.12.2025В Ишиме открылась инклюзивная мастерская для детей с особенностями развития
10:40 04.12.2025В Тюмени на форуме "Человеческий капитал" обсудят, как сделать команду эффективной и счастливой
10:18 04.12.2025Тренер из Тюменской области стала лауреатом проекта "СпортТрек"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора