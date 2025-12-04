Тренер из Тюменской области стала лауреатом проекта "СпортТрек"
Тренер из Тюменской области Анастасия Корябкина стала призером проекта "СпортТрек" президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщают организаторы проекта "СпортТрек".
В конкурсе для тренеров по направлению "Профессионалы" Анастасия Корябкина заняла третье место. Первое место - у представительницы Рязанской области Виктории Дроздовой, второе - у Анастасии Новак из Приморского края.
Видео проекта "СпортТрек"
Участие в проекте приняли более 50 тыс. человек со всей России. Основными конкурсами стали соревнования для тренеров и программа "Профи среди любителей" для баскетболистов-любителей и начинающих организаторов.
"Это люди, создавшие уникальные инициативы, ориентированные на улучшение качества жизни в стране и формирование еще больших возможностей для других", - отмечено в сообщении.
Проект "СпортТрек" президентской платформы "Россия - страна возможностей" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети", направлен на выявление, развитие и сопровождение специалистов, занятых в сфере физической культуры и спорта, лидеров любительских спортивных сообществ, а также на массовое вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом.