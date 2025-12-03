Вероника Ефремова: тюменцы на конкурсе "Лучший по профессии" победили с большим отрывом

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Лучшие в России бульдозерист и экскаваторщик живут и работают в Тюменской области. Напомним, победителями федерального этапа всероссийского конкурса "Лучший по профессии" стали жители Тюменской области.

В номинации "Машинист бульдозера" лучшим стал Михаил Журавлёв. Ермек Жайсамбаев одержал победу в номинации "Машинист экскаватора".

"Когда мы называем предприятия, на которых они трудятся, мы понимаем, что в их победе есть и заслуга работодателей, - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель регионального департамента труда и занятости населения Вероника Ефремова. - Наши участники справились, выиграли региональный этап и отправились на федеральный. И там показали результат с очень хорошим отрывом".

Награды тюменцам вручили в Государственном Кремлёвском дворце 2 декабря.

"Теперь наша задача - вовлечение всё большего количества рабочих профессий и лидеров в это конкурсное движение, - подчеркнула Вероника Ефремова. - Будем увеличивать количество компетенций, как минимум до пяти на следующий год. И предприятия и ребята готовы рвануть в бой".

Николай Ступников