Вероника Ефремова: тюменцы на конкурсе "Лучший по профессии" победили с большим отрывом

Общество, 16:41 03 декабря 2025

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Лучшие в России бульдозерист и экскаваторщик живут и работают в Тюменской области. Напомним, победителями федерального этапа всероссийского конкурса "Лучший по профессии" стали жители Тюменской области.

В номинации "Машинист бульдозера" лучшим стал Михаил Журавлёв. Ермек Жайсамбаев одержал победу в номинации "Машинист экскаватора".

"Когда мы называем предприятия, на которых они трудятся, мы понимаем, что в их победе есть и заслуга работодателей, - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель регионального департамента труда и занятости населения Вероника Ефремова. - Наши участники справились, выиграли региональный этап и отправились на федеральный. И там показали результат с очень хорошим отрывом".

Награды тюменцам вручили в Государственном Кремлёвском дворце 2 декабря.

"Теперь наша задача - вовлечение всё большего количества рабочих профессий и лидеров в это конкурсное движение, - подчеркнула Вероника Ефремова. - Будем увеличивать количество компетенций, как минимум до пяти на следующий год. И предприятия и ребята готовы рвануть в бой".

Николай Ступников

# Вероника Ефремова , национальный проект Кадры , нацпроекты , форум

