Тюменское проектное предприятие повысило производительность труда по нацпроекту

Экономика, 09:45 04 декабря 2025

Производительность труда повысила команда компании "ТюменьЭнергоПроект" в 2025 году. Весной предприятие стало участником проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", эталонным участком был выбран отдел комплексного проектирования.

"Мы достаточно быстро растем и многие бизнес-процессы не успеваем разработать. Поняли, что так дальше не может продолжаться и начали искать возможности. Нам предложили поучаствовать в этом проекте, и мы согласились. Выбрали отдел ОКП, потому что это наша основная производственная мощность. На тот момент были потери временные", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный инженер компании "ТюменьЭнергоПроект" Евгений Зинов.

Была создана проектная команда, которая проанализировала, на каких бизнес-процессах есть временные потери, а на основании данных обозначила цели и пути их достижения. Методично внедряя их, получили весомый результат - экономия времени достигла 15%.

"Это то время, которое можно потратить на разработку документации, а с учетом наших объемов получается солидный результат. Это нас стимулирует, чтобы в дальнейшем реализовывать программу", - поделился представитель компании.

В ближайшие год планируют создать команду по внедрению бережливого производства и в других отделах компании. А за два года - оптимизировать бизнес-процессы компании.

Команде проекта по его завершению руководитель регионального центра компетенций АНО "Агентства инноваций" Алексей Воронцов вручил благодарственные письма и знак сертификации РЦК.

Предприятие на протяжении двух с половиной лет будет получать поддержку экспертов. Повышение производительности является мерой господдержки и оказывается на бесплатной основе. Полгода предприятие развивает технологии производительности труда совместно с РЦК, далее - самостоятельно на основе полученного опыта.

Оксана Корнеенкова

# национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , производительность труда

