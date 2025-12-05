  • 5 декабря 20255.12.2025пятница
В Тюмени студентам расскажут, как быть осознанными родителями

Общество, 12:52 05 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школа осознанного родительства будет работать в Тюменском медуниверситете с 9 по 12 декабря.

Главная цель занятий — научить молодых родителей воспитывать здоровых и счастливых детей, укрепить отношения внутри семьи и обеспечить ребенку гармоничное развитие.

Участникам предложат интерактивные форматы: ролевые игры, дискуссии и семинары. Их проведут сотрудники Института материнства и детства ТюмГМУ - акушеры-гинекологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, специалисты по грудному вскармливанию, психологи. Подробнее о темах занятий здесь.

Организаторы планируют продолжить эту практику в новом межуниверситетском кампусе, строительство которого идет в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".

# национальный проект Молодежь и дети , нацпроекты , ТюмГМУ

