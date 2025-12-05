В Тюмени студентам расскажут, как быть осознанными родителями
Школа осознанного родительства будет работать в Тюменском медуниверситете с 9 по 12 декабря.
Главная цель занятий — научить молодых родителей воспитывать здоровых и счастливых детей, укрепить отношения внутри семьи и обеспечить ребенку гармоничное развитие.
Участникам предложат интерактивные форматы: ролевые игры, дискуссии и семинары. Их проведут сотрудники Института материнства и детства ТюмГМУ - акушеры-гинекологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, специалисты по грудному вскармливанию, психологи. Подробнее о темах занятий здесь.
Организаторы планируют продолжить эту практику в новом межуниверситетском кампусе, строительство которого идет в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".