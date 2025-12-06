  • 6 декабря 20256.12.2025суббота
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер южный

Тюменские активисты направили средства гранта на помощь бойцам СВО

Общество, 20:48 05 декабря 2025

Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Актив первичного отделения "Единой России" № 242 Тюмени стал победителем федерального конкурса и обладателем гранта. Единогласно партийцы решили направить выигранные средства на помощь землякам в зоне спецоперации.

На эти средства тюменцы закупили 25 комплектов индивидуальных аптечек. Уже в ближайшее время они отправятся к месту назначения, вместе с другим гуманитарным грузом их доставят коллеги по партии и активисты регионального отделения организации "Офицеры России".

"Мы уверены, что эта помощь внесёт свой вклад в защиту здоровья наших воинов. Потому что настоящая сила — в единстве и взаимовыручке", — отметил лидер ПО № 242 Сергей Кудрявцев.

Аптечки он передал руководителю "Офицеров России" в Тюменской области, депутату гордумы Александру Сукаченко в Штабе общественной поддержки, сообщает городское отделение партии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# волонтеры , гуманитарный груз , СВО

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:56 05.12.2025Восстановленный фильм “Конёк-горбунок” впервые представили в Тюмени
20:48 05.12.2025Тюменские активисты направили средства гранта на помощь бойцам СВО
19:40 05.12.20251060 сетей сплели для отправки на СВО добровольцы в Омутинском округе
19:21 05.12.2025Задолженность по зарплате в 753 тысячи рублей выплатил работодатель сотруднику в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора