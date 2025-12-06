Тюменские активисты направили средства гранта на помощь бойцам СВО

Актив первичного отделения "Единой России" № 242 Тюмени стал победителем федерального конкурса и обладателем гранта. Единогласно партийцы решили направить выигранные средства на помощь землякам в зоне спецоперации.

На эти средства тюменцы закупили 25 комплектов индивидуальных аптечек. Уже в ближайшее время они отправятся к месту назначения, вместе с другим гуманитарным грузом их доставят коллеги по партии и активисты регионального отделения организации "Офицеры России".

"Мы уверены, что эта помощь внесёт свой вклад в защиту здоровья наших воинов. Потому что настоящая сила — в единстве и взаимовыручке", — отметил лидер ПО № 242 Сергей Кудрявцев.

Аптечки он передал руководителю "Офицеров России" в Тюменской области, депутату гордумы Александру Сукаченко в Штабе общественной поддержки, сообщает городское отделение партии.