Более 500 посылок отправили бойцам СВО активисты отряда "СВОи рядом!" Тобольского округа

Более 500 посылок с медикаментами, одеждой и продуктами питания отправили на фронт активисты волонтёрского отряда "СВОи рядом!" с. Бизино Тобольского муниципального округа за два года работы. Также они сплели 116 маскировочных сетей для блиндажей и техники.

В Бизино состоялось торжественное награждение волонтеров отряда. Медали "За содействие СВО" от ветеранов-пограничников Тюменской области им вручил глава Тобольского округа Андрей Ходосевич.

Награды получили Татьяна Казанцева, Надежда Хабибулина, Ольга Ермолина, Анастасия Надеина, Андрей Медведев.