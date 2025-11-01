  • 21 ноября 202521.11.2025пятница
Более 500 посылок отправили бойцам СВО активисты отряда "СВОи рядом!" Тобольского округа

Общество, 10:51 21 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 посылок с медикаментами, одеждой и продуктами питания отправили на фронт активисты волонтёрского отряда "СВОи рядом!" с. Бизино Тобольского муниципального округа за два года работы. Также они сплели 116 маскировочных сетей для блиндажей и техники.

В Бизино состоялось торжественное награждение волонтеров отряда. Медали "За содействие СВО" от ветеранов-пограничников Тюменской области им вручил глава Тобольского округа Андрей Ходосевич.

Награды получили Татьяна Казанцева, Надежда Хабибулина, Ольга Ермолина, Анастасия Надеина, Андрей Медведев.

# волонтеры , награждение , СВО

