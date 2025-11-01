Концерт Дней казахской культуры в Тюменской области посвятили Году героев

Праздничный концерт дней казахской культуры в регионе состоялся в Тюменском колледже искусств 22 ноября.

В 2025 году его посвятили 80-летию Великой Победы и Году героев в Тюменской области. Поэтому первыми на сцену поприветствовать зрителей вышли ветераны боевых действий Мадина Бухарина и Кулиям Жакупова.

“Россия – многонациональная держава, и очень важно, что в нашей стране, регионе помнят и чтят традиции и подвиг казахского народа. Хочу всем пожелать здоровья, благополучия, гармонии”, – произнесла участница программы “Боевой кадровый резерв Тюменской области” Мадина Бухарина.

Заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин поприветствовал собравшихся от лица регионального правительства. Он напомнил, что в области проводится целый комплекс мероприятий, направленных на реализацию стратегии государственной национальной политики.

Все события с первого дня начала специальной военной операции ориентированы в первую очередь на поддержку бойцов СВО. Концертная программа в рамках дней казахской культуры в Тюменской области была соответствующей. Зрители увидели номера, объединяющие регион, народы, проживающие на его территории, которые показывают единство.

Со сцены прозвучали знаменитые мелодии военного времени, а также современные композиции, отдающие дань уважения героическим страницам специальной военной операции.

“Дни национальных культур в первую очередь объединяют все национальности. Сегодня в этом зале праздник не только казахского народа, но и всей нашей большой многонациональной Тюменской области. Большую работу в этом вопросе проводит национально-культурная автономия казахов. Отдельно хочу поблагодарить ее руководителя Есенгалия Ибраева за то, что он проводит большую работу по патриотической направленности и объединению наших народов как в регионе, так и в целом в России”, – сказал со сцены Роман Малыгин.

2025 год стал еще одним символом единства и мостом между поколениями, считает президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России, депутат Тюменской городской думы Есенгалий Ибраев.

“Мы сохраняем память о подвиге наших предков и поддерживаем тех, кто сегодня защищает Родину. Год героев не только объединил эпохи, но и воспитал в новых поколениях чувство гордости за страну. Он напомнил нам о традиционных ценностях – патриотизме и служению Отечеству”, – добавил он.

Отметим, на площадке Тюменского колледжа искусств работала выставка, посвященная жизни и подвигу Героя Российской Федерации, участника специальной военной операции Жумабая Раизова.

Инна Пахомова