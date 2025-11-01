  • 22 ноября 202522.11.2025суббота
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер южный

Концерт Дней казахской культуры в Тюменской области посвятили Году героев

Общество, 17:59 22 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничный концерт дней казахской культуры в регионе состоялся в Тюменском колледже искусств 22 ноября.

В 2025 году его посвятили 80-летию Великой Победы и Году героев в Тюменской области. Поэтому первыми на сцену поприветствовать зрителей вышли ветераны боевых действий Мадина Бухарина и Кулиям Жакупова.

“Россия – многонациональная держава, и очень важно, что в нашей стране, регионе помнят и чтят традиции и подвиг казахского народа. Хочу всем пожелать здоровья, благополучия, гармонии”, – произнесла участница программы “Боевой кадровый резерв Тюменской области” Мадина Бухарина.

﻿

Заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин поприветствовал собравшихся от лица регионального правительства. Он напомнил, что в области проводится целый комплекс мероприятий, направленных на реализацию стратегии государственной национальной политики.

Все события с первого дня начала специальной военной операции ориентированы в первую очередь на поддержку бойцов СВО. Концертная программа в рамках дней казахской культуры в Тюменской области была соответствующей. Зрители увидели номера, объединяющие регион, народы, проживающие на его территории, которые показывают единство.

Со сцены прозвучали знаменитые мелодии военного времени, а также современные композиции, отдающие дань уважения героическим страницам специальной военной операции.

“Дни национальных культур в первую очередь объединяют все национальности. Сегодня в этом зале праздник не только казахского народа, но и всей нашей большой многонациональной Тюменской области. Большую работу в этом вопросе проводит национально-культурная автономия казахов. Отдельно хочу поблагодарить ее руководителя Есенгалия Ибраева за то, что он проводит большую работу по патриотической направленности и объединению наших народов как в регионе, так и в целом в России”, – сказал со сцены Роман Малыгин.

﻿

2025 год стал еще одним символом единства и мостом между поколениями, считает президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России, депутат Тюменской городской думы Есенгалий Ибраев.

“Мы сохраняем память о подвиге наших предков и поддерживаем тех, кто сегодня защищает Родину. Год героев не только объединил эпохи, но и воспитал в новых поколениях чувство гордости за страну. Он напомнил нам о традиционных ценностях – патриотизме и служению Отечеству”, – добавил он.

﻿

Отметим, на площадке Тюменского колледжа искусств работала выставка, посвященная жизни и подвигу Героя Российской Федерации, участника специальной военной операции Жумабая Раизова.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Год героев , казахи , концерт , праздник , СВО

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:59 22.11.2025Обновленный Дом культуры получат жители Аромашево в апреле 2026 года
17:59 22.11.2025Концерт Дней казахской культуры в Тюменской области посвятили Году героев
17:04 22.11.2025Тюменский ансамбль "Златоцвет" - победитель всероссийского фестиваля "Душа баяна"
16:09 22.11.2025Выставка "Свидетели Великой Победы" работает в историческом парке "Россия - моя история" в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора