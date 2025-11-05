Зарядную станцию и отопитель доставят на линию СВО от сладковцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

47 тыс. 150 рублей собрали неравнодушные жители Сладковского округа на поддержку бойцов СВО в октябре 2025 года.

На эти и ранее поступившие на благотворительный счет средства сладковцы закупили портативную зарядную станцию и автономный отопитель, сообщает администрация муниципалитета. В ближайшее время оборудование доставят на линию боевого соприкосновения.

"От всей души благодарим всех, кто принял активное участие в акции помощи нашим бойцам. Ваше неравнодушие и поддержка играют огромную роль в обеспечении наших воинов необходимым оборудованием и средствами защиты", - отметили в администрации.