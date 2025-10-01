  • 17 октября 202517.10.2025пятница
  • USD79,0839
    EUR92,0834
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер юго-восточный

15 подразделений на СВО получат технику и медикаменты из Тюмени

Общество, 18:29 17 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очередной гуманитарный груз направили в зону специальной военной операции активисты тюменского фонда "Путевка в жизнь". В его составе две машины, техника, медикаменты, средства маскировки.

"Этой работой мы занимаемся уже третий год и будем продолжать по зову сердца до самой победы. Сегодня уходит очередной эшелон, общий вес - почти две тонны. Наступают холода, поэтому отправляем печи - семь штук, генераторы, электроинструмент для строительства блиндажей, авторемонта. Всегда на фронте нужны дроны - их смогли закупить благодаря тюменской компании. Хочу сказать спасибо всем, кто откликается, помогает. За эти годы общими силами удалось собрать столько печей, генераторов, что можно полностью обогреть уже целый Краснодон", - рассказал президент фонда Олег Мисько.

﻿

Примерно через пять дней гуманитарный эшелон прибудет к месту назначения. Всего помощь на этот раз получат 15 воинских подразделений. "Сотрудничаем не только с тюменцами, но и с другими полками, откуда приходят заявки. Стараемся отработать по каждой максимально", - добавил Олег Мисько.

Спрос всегда есть и на средства маскировки. Сейчас у группы волонтеров фонда в работе уже 727-я по счету камуфляжная сеть.

﻿

"Начинали с того, что шили мобильные носилки, стропы. Потом перешли на маскировочные сети. Первые изделия плели в другой технике, на одну сеть уходило четыре-пять дней. Сейчас уже привыкли, сработались, выдаем по две-три сети в день. Очень большую роль играет слаженность: один нарезает, другой плетет, чем больше людей - тем больше возможностей", - поделилась волонтер фонда Надежда.

Тюменцы приглашают присоединяться с общей работе всех желающих. Сегодня фонду нужны автоволонтеры, особенно с собственными машинами, медиаспециалисты для работы в социальных сетях.

"Ждем всех! Любые руки важны и нужны - ради наших ребят на передовой", - заключил Олег Мисько.

Евгения Шевцова, Александр Лабыкин

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гуманитарный груз , СВО

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 17.10.202515 подразделений на СВО получат технику и медикаменты из Тюмени
17:53 17.10.202518 октября - события дня
17:31 17.10.2025Сертификат на 150 тысяч рублей вручили победительнице проекта "Серебряный старт" в Тюмени
17:20 17.10.2025Сквер Депутатов привели в порядок тюменцы перед зимой

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора