15 подразделений на СВО получат технику и медикаменты из Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очередной гуманитарный груз направили в зону специальной военной операции активисты тюменского фонда "Путевка в жизнь". В его составе две машины, техника, медикаменты, средства маскировки.

"Этой работой мы занимаемся уже третий год и будем продолжать по зову сердца до самой победы. Сегодня уходит очередной эшелон, общий вес - почти две тонны. Наступают холода, поэтому отправляем печи - семь штук, генераторы, электроинструмент для строительства блиндажей, авторемонта. Всегда на фронте нужны дроны - их смогли закупить благодаря тюменской компании. Хочу сказать спасибо всем, кто откликается, помогает. За эти годы общими силами удалось собрать столько печей, генераторов, что можно полностью обогреть уже целый Краснодон", - рассказал президент фонда Олег Мисько.

Примерно через пять дней гуманитарный эшелон прибудет к месту назначения. Всего помощь на этот раз получат 15 воинских подразделений. "Сотрудничаем не только с тюменцами, но и с другими полками, откуда приходят заявки. Стараемся отработать по каждой максимально", - добавил Олег Мисько.

Спрос всегда есть и на средства маскировки. Сейчас у группы волонтеров фонда в работе уже 727-я по счету камуфляжная сеть.

"Начинали с того, что шили мобильные носилки, стропы. Потом перешли на маскировочные сети. Первые изделия плели в другой технике, на одну сеть уходило четыре-пять дней. Сейчас уже привыкли, сработались, выдаем по две-три сети в день. Очень большую роль играет слаженность: один нарезает, другой плетет, чем больше людей - тем больше возможностей", - поделилась волонтер фонда Надежда.

Тюменцы приглашают присоединяться с общей работе всех желающих. Сегодня фонду нужны автоволонтеры, особенно с собственными машинами, медиаспециалисты для работы в социальных сетях.

"Ждем всех! Любые руки важны и нужны - ради наших ребят на передовой", - заключил Олег Мисько.

Евгения Шевцова, Александр Лабыкин