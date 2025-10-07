  • 7 октября 20257.10.2025вторник
Александр Моор принял участие во вручении наград общественного признания "Отец солдата"

Губернатор, 18:34 06 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие во вручении наград общественного признания "Отец солдата".

Пост об этом он оставил в Telegram-канале.

В зале собрались родители, воспитавшие честных, мужественных и отважных защитников Родины, отцы, ставшие примером для сыновей, матери, вложившие любовь и силу духа.

“Каждый награжденный заслужил глубокое уважение. Их сыновья сражаются за будущее страны, выполняют ответственные боевые задачи, остаются верными товарищами”, – написал глава региона.

Он подчеркнул, что важно, чтобы семьи защитников не оставались один на один с трудностями. Регион поддерживает родных и близких наших героев: уже принято 27 мер для участников и ветеранов СВО и 40 – для членов их семей.

“В эту работу активно включились общественные организации. Благодаря Тюменскому региональному отделению партии "Единая Россия" работает общественная приёмная по сбору информации и уточнению судьбы военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести. Как секретарь областного отделения партии внимательно слежу за выполнением всех обязательств”, – добавил Александр Моор.

Также особое значение имеет проект "Мундир Героя" – восстановленная форма, на которой семьи хранят боевые награды своих родных.

Губернатор поблагодарил родителей за воспитание настоящих мужчин и защитников Отечества. Их жизнь и подвиг наполнены глубоким смыслом и верой в Россию, заключил он.

# Александр Моор , СВО

