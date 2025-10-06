  • 6 октября 20256.10.2025понедельник
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер северо-западный

27 семей участников СВО получили поддержку в Уватском округе

Общество, 16:49 06 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

27 семей участников СВО из Уватского муниципального округа получили материальную поддержку из местного благотворительного фонда с начала 2025 года. Общая сумма выплат составила 5 млн 49 тыс. рублей, сообщает администрация округа.

Счет Уватского районного совета ветеранов был открыт в августе 2023 года. Пополнять его могут все желающие: как селяне, так и организации разных форм собственности. По состоянию на 1 октября в межведомственную комиссию по оказанию помощи поступило 38 заявлений. 37 из них уже рассмотрены, еще одно находится в работе.

Выплату родные бойцов могут направить на первоочередные нужды, ремонт жилья, замену кровли, приобретение газового оборудования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# поддержка , СВО

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 06.10.2025В Тюмени стартует городская школьная лига "Что? Где? Когда?"
16:49 06.10.202527 семей участников СВО получили поддержку в Уватском округе
16:27 06.10.2025В Ишиме утвердили главных героев музыкальной постановки "Спящая красавица"
16:16 06.10.2025Вклад советского народа в Великую Победу обсудили на круглом столе в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора