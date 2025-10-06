27 семей участников СВО получили поддержку в Уватском округе
27 семей участников СВО из Уватского муниципального округа получили материальную поддержку из местного благотворительного фонда с начала 2025 года. Общая сумма выплат составила 5 млн 49 тыс. рублей, сообщает администрация округа.
Счет Уватского районного совета ветеранов был открыт в августе 2023 года. Пополнять его могут все желающие: как селяне, так и организации разных форм собственности. По состоянию на 1 октября в межведомственную комиссию по оказанию помощи поступило 38 заявлений. 37 из них уже рассмотрены, еще одно находится в работе.
Выплату родные бойцов могут направить на первоочередные нужды, ремонт жилья, замену кровли, приобретение газового оборудования.