II творческий форум "СВОя культура" завершился концертом от участников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

II творческий форум для ветеранов специальной военной операции "СВОя культура" завершился в Тюмени. Финалом стал концерт участников проекта в амфитеатре Музейного комплекса им. И.Я. Словцова.

Напомним, форум стартовал 24 сентября. За четыре дня 20 ветеранов погрузились в атмосферу творчества, идей и вдохновения. Каждый получил новые знания от наставников. Творческий форум "СВОя культура" - образовательная площадка для ветеранов СВО. За время ее работы участники прошли образовательные мастер-классы с ведущими деятелями культуры Тюменской области по направлениям "Литература", "Исполнительское мастерство" и "Вокал".

"Мы хотели, чтобы эти творческие встречи стали для вас источником вдохновения, нового опыта и, конечно, возможностей. Главное, чтобы все мы поняли, что настоящее искреннее искусство, даже рожденное в непростых условиях, несет особенную жизненную ценность, которая способна вдохновлять, объединять, дарить надежду и служить правильным нравственным ориентирам. Пусть этот форум станет еще одной точкой отсчета нового этапа вашей жизни, а искусство всегда будет верным спутником на жизненном пути", - сказал директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

Член областного совета ветеранов-пенсионеров, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Устюжанинов выразил участникам форума слова признательности и благодарности за вклад в воспитание подрастающего поколения. Он как творческий человек прочитал перед зрителями свое стихотворение "В окопах атеистов не бывает", которое победило во всероссийском конкурсе "Герои Великой Победы" 2025 года.

На закрытии форума состоялась премьера песни "Дверь" Валентины Николаевой. Ее позывной Акация. Валентина - волонтер, в зоне СВО она побывала не раз.

Затем на сцене выступили участники форума "СВОя культура" со стихами собственного сочинения, инструментальными композициями на баяне и гитаре. Все участники события вместе исполнили авторскую песню "Чую".

Каждому участнику вручили сертификат о том, что ветеран СВО принял участие в форуме "СВОя культура".

Проект продолжит развиваться. Уже в октябре десять муниципалитетах образований региона продолжат его работу на своих площадках.

Инна Пахомова