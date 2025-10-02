Подразделения на СВО получат новые кроссовые мотоциклы из Тюмени

| Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Четыре кроссовых мотоцикла передали тюменские активисты в подразделения на СВО, где служат земляки. Технику приобрели неравнодушные предприниматели по запросу бойцов, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".

"Этот вид транспорта жизненно необходим саперным, мотострелковым подразделениям, разведчикам. Автомобили — техника крупная, ее видно с воздуха, а значит противник ее быстро пеленгует, мотоциклы же гораздо маневреннее и под ряд задач походят лучше", - пояснил руководитель исполкома общественной организации "Офицеры России" в Тюменской области, депутат гордумы Александр Сукаченко.

В передачи гумпомощи приняли участие члены фракции ЕР Тюменской областной думы Ольга Швецова и Лариса Цупикова. "Мы получаем обратную связь от участников СВО, они благодарны землякам за отзывчивость и постоянную поддержку", - поделилась Ольга Швецова.