  • 2 октября 20252.10.2025четверг
  • В Тюмени 7..9 С 6 м/с ветер северо-западный

Подразделения на СВО получат новые кроссовые мотоциклы из Тюмени

Общество, 15:21 02 октября 2025

Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Четыре кроссовых мотоцикла передали тюменские активисты в подразделения на СВО, где служат земляки. Технику приобрели неравнодушные предприниматели по запросу бойцов, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".

"Этот вид транспорта жизненно необходим саперным, мотострелковым подразделениям, разведчикам. Автомобили — техника крупная, ее видно с воздуха, а значит противник ее быстро пеленгует, мотоциклы же гораздо маневреннее и под ряд задач походят лучше", - пояснил руководитель исполкома общественной организации "Офицеры России" в Тюменской области, депутат гордумы Александр Сукаченко.

В передачи гумпомощи приняли участие члены фракции ЕР Тюменской областной думы Ольга Швецова и Лариса Цупикова. "Мы получаем обратную связь от участников СВО, они благодарны землякам за отзывчивость и постоянную поддержку", - поделилась Ольга Швецова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гуманитарная помощь , облдума , Ольга Швецова , СВО

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:25 02.10.2025Директор молодежного центра Сургутского района выступила в качестве эксперта на форуме "Утро"
15:21 02.10.2025Подразделения на СВО получат новые кроссовые мотоциклы из Тюмени
15:10 02.10.2025Преподаватели и студенты Тюменского медуниверситета присоединились к акции "День донора"
14:59 02.10.2025Основы первой помощи в экстремальных ситуациях освоили тюменские школьники

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора