Партию детской литературы собрали жители Нижней Тавды для Краснодона

Общество, 18:19 03 октября 2025

ТГ-канал Сергея Борисевича | Фото: ТГ-канал Сергея Борисевича

Новую партию литературы собрали для детей Краснодона библиотекари и активные жители Нижнетавдинского округа. Книги уже доставлены в Штаб общественной поддержки в Тюмени, откуда вместе с набором гуманитарной помощи направятся к месту назначения.

"Чтобы наш подарок стал еще теплее, к книгам были добавлены детские игрушки, которые лично передала депутат окружной думы и активистка женского движения "Единой России" Алевтина Гамбургер", - рассказал глава муниципалитета Сергей Борисевич в своих соцсетях.

Он поблагодарил земляков за неравнодушие и пожелал маленьким читателям из Краснодона увлекательного чтения.

# волонтеры , книги , Краснодон , Нижняя Тавда , Сергей Борисевич

