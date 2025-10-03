Партию детской литературы собрали жители Нижней Тавды для Краснодона

Новую партию литературы собрали для детей Краснодона библиотекари и активные жители Нижнетавдинского округа. Книги уже доставлены в Штаб общественной поддержки в Тюмени, откуда вместе с набором гуманитарной помощи направятся к месту назначения.

"Чтобы наш подарок стал еще теплее, к книгам были добавлены детские игрушки, которые лично передала депутат окружной думы и активистка женского движения "Единой России" Алевтина Гамбургер", - рассказал глава муниципалитета Сергей Борисевич в своих соцсетях.

Он поблагодарил земляков за неравнодушие и пожелал маленьким читателям из Краснодона увлекательного чтения.