Второй творческий форум "СВОя культура" для ветеранов СВО стартовал в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

20 участников собрал второй творческий форум "СВОя культура" для ветеранов специальной военной операции, который открылся в Тюмени 24 сентября. Церемония состоялась в амфитеатре Музейного комплексе им. И.Я. Словцова.

Форум дает возможность ветеранам специальной военной операции раскрыть себя и внести важную патриотическую ноту в создание культурного материала, убежден заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Вам верят все, доверяют, чтят тот подвиг, который вы совершили. Уверен, вокруг вас будет объединяться молодежь, для которых вы служите примером. Хочу, чтобы творчество рождало новые смыслы, стало нравственным и культурным ориентиром для развития нашей страны", - произнес он.

Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко рада, что создаются проекты и площадки, где защитники могут проявить свои таланты, рассказать свои истории и передать молодому поколению чувство патриотизма и уважения к Родине.

"У вас есть уникальная возможность поделиться своими воспоминаниями через творчество, чувства, которые рождаются в храбрых, мужественных сердцах. Сегодня творчество поможет нам почувствовать и понять прошлое, сохранить историю нашего народа живыми и яркими красками", - сказала она.

Церемонию открытия совместили с мини-концертом. Событие открыл солист вокального ансамбля "В едином строю" УМВД России по Тюменской области Евгений Скипин с песней "Я поднимаю флаг своего государства". Кроме того, на открытии с творческими номерами выступили участниками первого форума, который проходил в Тюмени в марте 2025 года. Отметим, многие из вовлечены в общественную жизнь по направлениям "Культура" и "Творчество".

"Они выступают на различных мероприятиях, принимают участие в качестве экспертов в творческих конкурсах. Они передают свой опыт подросткам, молодому поколению, участвуя во встречах с молодёжью. Будем развивать наш форум, он будет становиться масштабнее, добавим новые направления. Философия останется неизменной: главное - создать площадку, где ветераны спецоперации могут почувствовать востребованность, понять, что их творчество принимается", - добавил директор регионального департамента культуры Александр Сидоров.

Форум продолжится до 27 сентября и завершится творческой гостиной, главными артистами которой выступят участники форума. Ветераны СВО пройдут интенсивы по вокалу, литературе, инструментальному исполнительству.

Ветеран СВО Дмитрий Логинов из Ялуторовска будет участвовать в форуме в первый раз, представит себя в номинации "Инструментальное искусство", выступит с гитарой. Он убежден, что такие мероприятия дают развитие, помогают двигаться вперед и сохранять память о боевых товарищах.

"Ранее занимался игрой на гитаре, фото и видеосъемкой. Есть несколько песен собственного сочинения, пока я стесняюсь исполнять их перед большой аудиторией. Возможно, после работы с наставником все изменится. Большинство стихов, песен мы пишем про родителей, боевых товарищей, чтобы не забывать погибших. Веселые композиции помогают отвлечься. Также есть идея попробовать организовать подобное событие в Ялуторовске, может, оно поможет открыть новые таланты", - поделился в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" Дмитрий Логинов.

Виталий Быков из Голышманово выбрал номинацию "Литература". Он хочет выступить со своими стихотворениями, услышать рекомендации экспертов, исправить ошибки, научиться творить еще лучше.

"Начал писать стихи давно. Но после СВО в фонде "Защитники Отечества" начал знакомиться с творчеством наших ребят, это затронуло душу. Возникли воспоминания о боях. Я отразил это в своем творчестве, чтобы сохранялась память о наших солдатах, мужестве, желании победить. Творчество касается глубин души, того, что у нас внутри. Пытаемся раскрыть самое лучшее в нас, то, что ценится в людях", - отметил Виталий Быков.

Инна Пахомова