Жители Тюмени могут помочь бойцам СВО на “Тюменской марке”

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стенд, посвящённый проекту “Тюмень для Победы”, установлен на выставке “Тюменская марка” в Выставочном зале. Присоединиться просто: необходимо перейти по QR-коду и перечислить любую сумму для помощи участникам специальной военной операции.

Кроме того, на стенде можно ознакомиться с оборудованием и снаряжением, которые на собранные средства, приобретают для СВО.

Напомним, городской проект “Тюмень для Победы” призван помочь бойцам, отстаивающим интересы Родины в зоне проведения специальной военной операции. Эту инициативу лично курирует глава Тюмени Максим Афанасьев. Основой проекта стал благотворительный счет “Победа”, открытый ранее при тюменском городском совете ветеранов.

Проекту “Тюмень для Победы” исполнился ровно год. За это время собрано пожертвований на сумму почти 120 миллионов рублей. Проект поддержало более 20 тыс. жителей и около 300 организаций города.

На собранные средства помощь получили 60 подразделений, в которых служат земляки. В рамках проекта приобрели и передали воинам 57 автомобилей, 72 мотоцикла, 35 квадроциклов. Закупили 104 квадрокоптера, 50 детекторов дронов, 30 станций радиоэлектронной борьбы, более 120 средств связи, 50 генераторов различной мощности, более четырех тысяч элементов снаряжения и другого важного оборудования. Оплачено 68 дальномеров с гуманитарным грузом в зону СВО в составе 20 гуманитарных конвоев.

Отметим, в ходе церемонии открытия выставки “Тюменская марка” 10 октября признательностями отметили представителей разных организаций, помогающих фронту. Тюменские предприниматели принимают активное участие в проекте “Тюмень для Победы”.

Посетить выставку “Тюменская марка” горожане успевают до 18 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова