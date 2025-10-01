"Единая Россия" передала более ста единиц техники военнослужащим группировки войск "Центр"
Более ста единиц техники военнослужащим группировки войск "Центр" передала “Единая Россия”, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Помощь сформирована по заявкам бойцов – они получат внедорожные мотоциклы, БПЛА, усилители сигнала связи.
"Жители России объединены единственной целью – скорейшее достижение Победы. Все, кто находится сегодня в тылу, переживают за наших бойцов. Совместно с екатеринбургским Фондом поддержки ветеранов СВО и контртеррористических операций мы продолжаем системно оказывать помощь. Благодарю военнослужащих за подвиг, за то, что отстаивают суверенитет нашей страны", – произнес сенатор от Тюменской области, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
В состав гуманитарного груза также вошли передовые разработки российских производителей БПЛА.
"Такие дроны дают возможность полностью вести разведку: оценить обстановку, определить маршруты противника. Помогают спасать жизни в случаях, когда необходимо сделать сбросы с продуктами военнослужащим, оказавшимся в сложной ситуации", – сказал военнослужащий с позывным "Новосибирск".