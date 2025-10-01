  • 16 октября 202516.10.2025четверг
"Единая Россия" передала более ста единиц техники военнослужащим группировки войск "Центр"

Общество, 19:23 16 октября 2025

партия "Единая Россия" | Фото: партия "Единая Россия"

Более ста единиц техники военнослужащим группировки войск "Центр" передала “Единая Россия”, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Помощь сформирована по заявкам бойцов – они получат внедорожные мотоциклы, БПЛА, усилители сигнала связи.

"Жители России объединены единственной целью – скорейшее достижение Победы. Все, кто находится сегодня в тылу, переживают за наших бойцов. Совместно с екатеринбургским Фондом поддержки ветеранов СВО и контртеррористических операций мы продолжаем системно оказывать помощь. Благодарю военнослужащих за подвиг, за то, что отстаивают суверенитет нашей страны", – произнес сенатор от Тюменской области, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

﻿

В состав гуманитарного груза также вошли передовые разработки российских производителей БПЛА.

"Такие дроны дают возможность полностью вести разведку: оценить обстановку, определить маршруты противника. Помогают спасать жизни в случаях, когда необходимо сделать сбросы с продуктами военнослужащим, оказавшимся в сложной ситуации", – сказал военнослужащий с позывным "Новосибирск".

# Владимир Якушев , СВО

