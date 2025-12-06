  • 6 декабря 20256.12.2025суббота
Викуловчанин получил условный срок за незаконную охоту

Происшествия, 20:24 05 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком назначил районный суд браконьеру из Викулово.

Установлено, что в мае 2025 года он вместе с приятелем проникли в лесной массив без разрешительных документов. Самодельным огнестрельным оружием они убили лося, разделали тушу и попросили еще одного знакомого одолжить автомобиль для перевозки мяса до дома. По дороге их остановили правоохранители.

Суд постановил уничтожить изъятое мясо, хранить ножи, рации и оружие до завершения расследования в отношении второго фигуранта дела. Автомобиль УАЗ и лодка были возвращены законному владельцу, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

# браконьерство

﻿
