Викуловчанин получил условный срок за незаконную охоту

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком назначил районный суд браконьеру из Викулово.

Установлено, что в мае 2025 года он вместе с приятелем проникли в лесной массив без разрешительных документов. Самодельным огнестрельным оружием они убили лося, разделали тушу и попросили еще одного знакомого одолжить автомобиль для перевозки мяса до дома. По дороге их остановили правоохранители.

Суд постановил уничтожить изъятое мясо, хранить ножи, рации и оружие до завершения расследования в отношении второго фигуранта дела. Автомобиль УАЗ и лодка были возвращены законному владельцу, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.