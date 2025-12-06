  • 6 декабря 20256.12.2025суббота
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер южный

Памятные монеты "Фиксики" поступили в обращение

Экономика, 20:03 05 декабря 2025

Банк России

Памятные монеты "Фиксики" серии "Российская (советская) мультипликация" номиналом 3 и 25 рублей поступили в обращение с 5 декабря, сообщает Банк России.

Анимационный сериал "Фиксики" появился в России в 2010 году. Он рассказывает о приключениях маленьких человечков, которые живут внутри различных приборов и механизмов. Фиксики отлично разбираются в технике и легко объясняют детям, как все устроено в современном мире.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Банк России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:03 05.12.2025Памятные монеты "Фиксики" поступили в обращение
17:42 05.12.2025Более 1,5 тыс. энергетиков Тюменского макрорегиона стали участниками волонтерских проектов
17:30 05.12.2025Сбережения россиян вырастут в следующем году на 11 %
17:27 05.12.2025Объем погрузки на железнодорожные сети увеличится в ближайшие 5 лет

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора