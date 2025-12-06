Памятные монеты "Фиксики" поступили в обращение

Памятные монеты "Фиксики" серии "Российская (советская) мультипликация" номиналом 3 и 25 рублей поступили в обращение с 5 декабря, сообщает Банк России.

Анимационный сериал "Фиксики" появился в России в 2010 году. Он рассказывает о приключениях маленьких человечков, которые живут внутри различных приборов и механизмов. Фиксики отлично разбираются в технике и легко объясняют детям, как все устроено в современном мире.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.