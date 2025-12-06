Восстановленный фильм “Конёк-горбунок” впервые представили в Тюмени

Показ восстановленного ретро-фильма "Конек-горбунок" 1941 года состоялся в ДК “Нефтяник” в Тюмени 5 декабря. Презентовать его приехали представители Госфильмофонда.

Как подчеркнула советник генерального директора ведомства Диана Маштакеева, это не просто показ, а просветительская работа, знакомящая с историей кинематографии, тем более напрямую относящуюся к Тюменской области. По ее словам, на сегодняшний день именно киноархивистика является уникальным форматом сохранения исторической памяти, культурного кода.

Технология, которая была применена в отношении этой ленты, позволяет по-новому передать краски, при этом сохранив их в первозданном виде.

“Согласитесь, всегда интересно увидеть историю, такой как ее задумал автор. Цифровая реставрация, которая была проведена руками специалистов Госфильмофонда как раз такая, как задумывал автор. Именно поэтому показ ценен не только формированием эстетического взгляда, но и тем, что зритель может оценить технологии, которые существовали в 40-х годах. Мы уверены, что молодое поколение оценит не только сам сюжет, сказку, но и задумываются об уровне технологического развития нашей страны в период Великой Отечественной войны. Важно, что именно этот сюжет предлагается в непростой период развития нашей страны как ориентир на сохранение исторической памяти”, – поделилась Диана Маштакеева.

Главный искусствовед отдела аналитического сопровождения мероприятий и международного сотрудничества Госфильмофонда России Кирилл Власкин обратил внимание на особенности цвета оригинального фильма. Еще в начале 30-х годов разрабатывалась двухцветная система.

“Кино снимали на два негатива, потом сводили в специальном позитиве, печаталось на двух сторонах. Цвет там особенный, и, может быть, с точки зрения современных технологий трехцветного кино не идеальный, но режиссер фильма Александр Роу здорово выкрутился, когда задумал “Конька-горбунка”. Он посчитал, что особая палитра, необычный для того времени цвет как раз отражает сказочность произведения Ершова”, – добавил главный Кирилл Власкин.

Восстановлением занимался отдел цифровых реставраторов. Они отсканировали исходные материалы: два набора негативов, один из которых отвечает за сине-зеленые оттенки, другой – за красно-оранжевый.

Киновед, вице-президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, член Союза кинематографистов РФ, член Союза журналистов России Николай Майоров заверил, что искусственный интеллект в работе, которая длилась около пяти лет, не задействовали. Реставраторы Госфильмофонда открыли все цвета, которые сохранила пленка. Их работа была очень кропотливой.

Отметим, осенью 2025 году “Конёк-горбунок” представили в качестве фильма-открытия V Московского международного фестиваля архивных фильмов. На показ пригласили киноведов, исследователей, первого вице-президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", депутата Тюменской областной думы Эдуарда Омарова. После фестиваля он поинтересовался, можно ли показать этот фильм в Тюмени. Так идея воплотилась в жизнь.

“Интересно, что когда мы смотрели фильм 1941 года, мы не настолько глубоко в него погрузились. Восстановленная лента помогает уловить больше сути, смыслов самого произведения, реплик, которые в нем есть. Там много народного. Зритель получит возможность по-настоящему осознать, что такое Петр Ершов и “Конёк-горбунок”, – дополнил Эдуард Омаров.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова отметила важность этого показа.

“Мы отдаем дань нашей великой исторической личности - Петру Павловичу Ершову. В прошлом году мы отметили 190-летие “Конька-горбунка”, в этом году мероприятия посвящены 210-летию его автора. Сотрудничество с Госфильмофондом и такое невероятное событие как показ восстановленного художественного фильма в Тюменской области, на родине писателя, – важное событие и для туризма. “Конек-горбунок” – это уже не просто туристический бренд, это символ различных туристических направлений, которые сегодня формируются в регионе. Многие туристы, приезжая к нам, посещают места, связанные с жизнью, деятельностью Петра Ершова и его сказкой”, – считает Мария Трофимова.

Перед показом состоялась церемония передачи в дар Тюменской области флешки с восстановленной версией картины и репринта оригинальной афиши киноленты того времени.

Отметим, Госфильмофонд России представит легендарную ленту и в Тобольске. Возрастное ограничение: 0+.

