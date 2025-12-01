Декабристы в Ялуторовске: учили французскому, высаживали плодовые сады и обретали любовь

Мемориальный комплекс памяти декабристов | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Мемориальный комплекс памяти декабристов | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

14 декабря исполняется 200 лет со дня восстания декабристов на Сенатской площади Санкт-Петербурга. Событие имело большое историческое значение и изменило жизни ряда городов, например, Ялуторовска.

Какой след оставили декабристы в городе, рассказала заведующая музейным комплексом Ялуторовска Ирина Петелина.

На поселении здесь в разное время с 1829 по 1856 год оказались девять декабристов. Самое большее число - шестеро одновременно — приехали в период с 1848 по 1853 год. Иван Пущин писал в одном из своих писем друзьям: "Я доволен своим пребыванием в Ялуторовске. Нас здесь пятеро товарищей; живем мы дружно, толкуем откровенно, когда собираемся по четвергам у меня, в воскресение у Муравьева-Апостола".

Поселение в Ялуторовске после каторги для декабристов было уже достаточно приятным местом, отмечает Ирина Петелина. Они получили право жить в жилье, которое могли себе позволить, препятствий для общения с местным населением и воплощением своих идей в жизнь не было.

"Самая главная идея в жизни декабристов — сделать Россию процветающим государством. В большом масштабе это не получилось, но вот в маленьких городах, в том числе и Ялуторовске, вышло замечательно. Главное дело, которое они здесь задумали и реализовали, - открытие двух школ. Одна предназначалась для мальчиков, другая для девочек. В уникальнейших школах могли учиться дети всех сословий вплоть до крестьянского. Для них при учебных заведениях содержали даже специальную лошадь. Каждое утро на ней объезжали окрестные деревни, собирали детей для учебы, а вечером развозили обратно", — поделилась Ирина Петелина.

Первым в 1829 году в Ялуторовск приехал Василий Карлович Тизенгаузен. Он принял на себя недовольство местного населения: ялуторовчане ждали декабристов как злодеев. Василия Тизенгаузена воспринимали как человека мрачного, он практически ни с кем не общался. С непониманием местные жители смотрели на его великолепный деревянный двухэтажный дом, который построил для себя декабрист и украсил статуями древнеримских богов. Люди, глядя на эти полуобнаженные фигуры, считали, что это идолы, на которых молится Тизенгаузен. В церковь декабрист не ходил, поскольку был лютеранином. Это порождало еще больше слухов и домыслов в обществе.

Но было и хорошее. Впоследствии Василия Тизенгаузена начали считать пионером садоводства в Ялуторовске. Он разбил возле своего дома первый плодовый сад, в котором выросли сливы, груши и яблони. Местных он тоже научил этому агротехническому искусству.

Следующим сюда приехал Андрей Васильевич Ентальцев вместе со своей супругой. Подполковник артиллерии в прошлом увлекся в Ялуторовске медициной, изучал это направление самостоятельно. В то время был один лекарь на весь уезд. Иногда возле дома декабриста собирались огромные очереди крестьян, которые нуждались в медицинской помощи, прием был бесплатным. Несмотря на познания в медицине, Ентальцев заболел сам, но не заметил этого. Помешательство ума - такой диагноз поставили ему в Тобольске. Андрей Ентальцев скончался в 1845 году. Его похоронили на городском кладбище, которое в наши дни представляет из себя духовно-мемориальный парк. Прогуливающиеся здесь горожане и гости могут видеть надгробие на могиле декабриста и расположенную рядом скульптуру скорбящего ангела, установленную в память о другом герое этой истории - Вацлаве Враницком.

Самый серьезный вклад в развитие Ялуторовска внесли декабристы открытием двух всесословных школ. Инициатором был Иван Дмитриевич Якушкин. Открытие школ стало прорывом в культурно-образовательном развитии города. За партами изучали русскую историю, словесность, естествознание. У мальчиков дополнительно были уроки по черчению и геометрии, их обучали основам алгебры и механики, латинскому и греческому языкам. Для девочек ввели рукоделие.

"Не все дети заканчивали полный курс, который нужно было пройти за четыре года. Дети крестьян или мещан не имели такой возможности - долго учиться. Подросшими часто они нужны были в хозяйстве своим родителям, и взрослые запрещали им идти в школу. Но первоначально читать, писать, считать у нас умели все дети. С уверенностью могу сказать, что в тот период Ялуторовск был самым грамотным городом в Сибири", — добавила заведующая краеведческим музеем.

К развитию образования были причастны и другие декабристы. Так, Матвей Иванович Муравьев-Апостол преподавал французский язык в школе для девочек. Он был практически носителем французского языка, учился в Париже. Кроме того, благодаря Муравьеву-Апостолу местные жители обучились декоративному садоводству. У него был прекрасный сад, в котором росли сирень, акации, липы. Также он увлекался разведением роз. Под сад при доме декабриста была выделена большая часть земли.

Иван Пущин, который проживал в Ялуторовске на протяжении 12 лет, консультировал местных по юридическим вопросам. После окончания Царскосельского лицея он служил судьей в Московском надворном суде. Он не брал за свои консультации деньги.

Евгений Оболенский взял в жены местную крестьянку Варвару Самсоновну Баранову. Товарищи были против этого союза, они считали, что с необразованной супругой их друг не будет счастлив. Но Оболенский поступил по-своему. К жене он относился с уважением, занимался ее образованием. После амнистии Евгению Оболенскому вернули титул князя, а Варвара Самсоновна стала княгиней. Их счастливый брак длился 19 лет — до самой смерти декабриста.

"Если бы в Ялуторовске не было декабристов, город остался бы обычной провинцией, где каждый сам по себе. Общее дело же объединило вокруг декабристов всю общественность. Даже чиновники, которые по долгу службы должны были строго следить за декабристами как за государственными преступниками, изменили свое отношение", — заключила Ирина Петелина.

В городе трепетно хранят память о декабристах. Приезжающие в Ялуторовск гости сразу погружаются в историю. Взгляд падает на мемориальный комплекс, установленный на площади Декабристов. В центре скульптурной композиции — каменная глыба, из которой вырываются окованные цепями руки с устремленными вверх мечами. На постаменте — знаменитая фраза Александра Одоевского: "К мечам рванулись наши руки, но лишь оковы обрели". По бокам расположены бюсты всех девяти декабристов, которые жили в Ялуторовске. Так как прижизненного изображения Вацлава Враницкого не было, то его образ известный советский скульптор Владимир Матросов создал благодаря описанию, найденному в материалах следственной комиссии.

Сохранены дома, в которых жили Матвей Муравьев-Апостол и Иван Якушкин. Последний находился в другом месте, в 1959 году его для удобства посетителей перенесли на территорию краеведческого музея.

Ежегодно в Ялуторовске организуют фестиваль "Декабристские вечера", на который съезжаются гости из разных регионов. Имена всех героев истории отражены в названиях улиц. Есть школа имени декабристов, ученики которой устраивают тематические спектакли, концерты и перформансы. Березовая роща в Ялуторовске получила название "Роща декабристов". По легенде это было одно из любимых мест отдыха декабристов. Возможно, здесь охотился Матвей Иванович Муравьев-Апостол.

Инна Пахомова