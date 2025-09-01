260 изданий “Конька-горбунка” собрала тюменская мастерица Анна Глазунова

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В коллекции тюменского мастера Анны Глазуновой, занимающейся лоскутным шитьем, насчитывается 260 изданий сказки Петра Ершова "Конёк-горбунок".

Она называет себя коллекционером одной книги. Активно собирает издания три года и до сих пор помнит свою первую книжку 1976 года выпуска, которая была у нее в детстве. Сейчас она тоже есть в ее собрании.

Как говорит Анна Глазунова, коллекционировать издания "Конька-горбунка" начала из-за работ художников. Это не просто приобретение, а исследовательская деятельность.

"Конёк-горбунок появился в моей жизни неспроста. Я занимаюсь лоскутным шитьём, являюсь директором и автором идеи международного проекта "Конёк-горбунок. Лоскутная сказка", которому уже 11 год. Из разных городов и стран присылали текстильные иллюстрации, мне стало интересно, чьи работы пытались повторить в лоскуте мастерицы. Стало любопытно, какие художники рисовали персонажей сказки", – поделилась тюменка.

Петр Ершов оставил много загадок: он нигде не описал подробно ни одного персонажа. Все, что известно о маленькой лошадке, это то, что о нем говорит кобылица: "...ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами". В сказке не указан цвет Конька-горбунка, поэтому фантазия иллюстраторов была не ограничена. У Ершова есть один момент, раскрывающий внешность персонажа - "...черной гривкою трясет".

Все собранные издания сказки Анна Глазунова относит к разряду любимых и интересных. Около месяца 30 экземпляров будут экспонироваться на стенде в тюменском Литературно-краеведческом центре.

По словам Анны Глазуновой, когда держишь в руках книгу, тираж которой составляет всего 500 экземпляров, то испытываешь неповторимое чувство. В пример можно привести "Конька-горбунка" с иллюстрациями художницы Ольги Мониной, которого коллекционер приобрела недавно.

Самая старая книжка, принадлежащая Анне Глазуновой, датируется 1923 годом. Ее украшают иллюстрации Алексея Афанасьева, который создавал рисунки для сказки еще в XIX веке. "Афанасьев в основном работал как карикатурист. Его рисунки как будто имеют насмешку над всеми, и это сильно видно", – отметила тюменка.

Есть в коллекции и самая маленькая книжка. Размер одной из ее сторон составляет всего пять сантиметров. При этом издание одето в суперобложку.

Анна Глазунова обладает и книгами, выпущенными на других языках. Сказка "Конёк-горбунок", по ее словам, находится на втором месте в мире по количеству изданий. Конечно, никто это специально не проверял, но только в СССР произведение Ершова было переведено на 27 языков. В 2024 году в руки Анны Глазуновой попала книга на ненецком языке. Есть в коллекции также на португальском, английском, французском, немецком, сербском языках и даже издание на шрифте Брайля.

"Считаю, что эта сказка должна быть в доме каждого жителя региона. Это достояние, гордость нации. Таких произведений больше нет: не зря его продолжают переводить на другие языки. Практически каждый год "Конёк-горбунок" переиздается в Японии. Японцы как нация хотят воспитывать своих детей на самых лучших образцах всего того, что есть в мире", – заключила Анна Глазунова.

Инна Пахомова