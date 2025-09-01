  • 28 сентября 202528.09.2025воскресенье
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени 1..3 С 4 м/с ветер северный

260 изданий “Конька-горбунка” собрала тюменская мастерица Анна Глазунова

Общество, 16:00 28 сентября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В коллекции тюменского мастера Анны Глазуновой, занимающейся лоскутным шитьем, насчитывается 260 изданий сказки Петра Ершова "Конёк-горбунок".

Она называет себя коллекционером одной книги. Активно собирает издания три года и до сих пор помнит свою первую книжку 1976 года выпуска, которая была у нее в детстве. Сейчас она тоже есть в ее собрании.

Как говорит Анна Глазунова, коллекционировать издания "Конька-горбунка" начала из-за работ художников. Это не просто приобретение, а исследовательская деятельность.

"Конёк-горбунок появился в моей жизни неспроста. Я занимаюсь лоскутным шитьём, являюсь директором и автором идеи международного проекта "Конёк-горбунок. Лоскутная сказка", которому уже 11 год. Из разных городов и стран присылали текстильные иллюстрации, мне стало интересно, чьи работы пытались повторить в лоскуте мастерицы. Стало любопытно, какие художники рисовали персонажей сказки", – поделилась тюменка.

﻿

Петр Ершов оставил много загадок: он нигде не описал подробно ни одного персонажа. Все, что известно о маленькой лошадке, это то, что о нем говорит кобылица: "...ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами". В сказке не указан цвет Конька-горбунка, поэтому фантазия иллюстраторов была не ограничена. У Ершова есть один момент, раскрывающий внешность персонажа - "...черной гривкою трясет".

Все собранные издания сказки Анна Глазунова относит к разряду любимых и интересных. Около месяца 30 экземпляров будут экспонироваться на стенде в тюменском Литературно-краеведческом центре.

По словам Анны Глазуновой, когда держишь в руках книгу, тираж которой составляет всего 500 экземпляров, то испытываешь неповторимое чувство. В пример можно привести "Конька-горбунка" с иллюстрациями художницы Ольги Мониной, которого коллекционер приобрела недавно.

Самая старая книжка, принадлежащая Анне Глазуновой, датируется 1923 годом. Ее украшают иллюстрации Алексея Афанасьева, который создавал рисунки для сказки еще в XIX веке. "Афанасьев в основном работал как карикатурист. Его рисунки как будто имеют насмешку над всеми, и это сильно видно", – отметила тюменка.

Есть в коллекции и самая маленькая книжка. Размер одной из ее сторон составляет всего пять сантиметров. При этом издание одето в суперобложку.

Анна Глазунова обладает и книгами, выпущенными на других языках. Сказка "Конёк-горбунок", по ее словам, находится на втором месте в мире по количеству изданий. Конечно, никто это специально не проверял, но только в СССР произведение Ершова было переведено на 27 языков. В 2024 году в руки Анны Глазуновой попала книга на ненецком языке. Есть в коллекции также на португальском, английском, французском, немецком, сербском языках и даже издание на шрифте Брайля.

﻿

"Считаю, что эта сказка должна быть в доме каждого жителя региона. Это достояние, гордость нации. Таких произведений больше нет: не зря его продолжают переводить на другие языки. Практически каждый год "Конёк-горбунок" переиздается в Японии. Японцы как нация хотят воспитывать своих детей на самых лучших образцах всего того, что есть в мире", – заключила Анна Глазунова.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# книги , коллекционер , коллекция , Конек-Горбунок , сказка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:06 28.09.2025Три тюменца выиграли гранты Росмолодежи на форуме "Утро"
18:55 28.09.2025В Тюменской области завершился форум уральской молодежи "Утро"
17:34 28.09.2025Биолог пояснила условия увеличения популяции голубей в Тюмени
16:32 28.09.2025Артём Жога вручил награды организаторам первого Кубка полпреда в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора