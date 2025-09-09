Каталог "Сибирский махровый ковер" презентовали в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентация иллюстрированного каталога "Сибирский махровый ковер" состоялась в пространстве "Цех" в Тюмени 9 сентября.

"Сибирский махровый ковёр" издан Тюменским музейно-просветительским объединением. Работа над каталогом длилась полтора года. Тираж составил тысячу экземпляров. Издание позволит ближе познакомиться с культурным наследием региона и технологией изготовления традиционного махрового ковра. Присутствующим каталог презентовала старший научный сотрудник Центра учета, хранения и популяризации музейных фондов ТМПО и один из авторов и составителей Елена Рындина.

В книгу вошли 124 произведения коврового ткачества из 14 районов Тюменской области: изделия народных мастериц, артелей и фабрик Тюмени и Тобольска, Ишима и Ялуторовска.

Директор регионального департамента культуры Александр Сидоров напомнил, что 29 августа в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова открылась одноименная выставка. По его словам, здорово, когда проекты обретают такое дополнение как иллюстрированные издания.

"Эти каталог и выставка послужат примером того, что результаты работы музея - это не только серьезная научная база, но и очень интересные материалы для широкой публики. Множество моих знакомых побывали на выставке "Сибирский махровый ковер". Впоследствии люди остались в восторге, люди самых разных возрастов, поколений. Для всех этот проект оказался интересен", - произнес он.

Издание каталога - это то, с чем музейщики входят в историю, считает генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова. Также она намекнула, что это первый начальный этап.

"Выставка приходит и уходит, выставки меняются, кураторы тоже меняются, а тема остается. С годами замечаем, что именно каталоги становятся тем самым подспорьем и для профессионалов, и для простых посетителей. Это не просто визуализация, это огромный консолидированный труд. Наверно, для нас сегодняшнее мероприятие более трогательное и важное, нежели то, которое мы уже пережили. Хотя мы видим, что действительно укрепление выставочного проекта каталогом -, наверное, самое счастливое, что может быть для профессионала", - поделилась Светлана Сидорова.

Доктор философских наук, искусствовед, рецензент каталога "Сибирский махровый ковёр" Татьяна Борко подчеркнула, что составление такого издания является большим трудом.

"Я имею опыт составления каталога по художественным выставкам. Всегда считала, что это итоговая работа, которая показывает, завершает работу по экспозиции, представляет, как она была устроена. "Сибирский махровый ковер" - не столько итог подготовки выставки, сколько начало для последующей работы. Еще при подготовке экспозиции я слышала мнение от коллег-организаторов, что, оказывается, некоторые сведения, факты открылись уже только после издания каталога. Появились даже новые экспонаты в коллекции музея. Поэтому эта книжка стала не итогом, а началом научной работы", - рассказала она.

По словам Татьяны Борко, в издании включили любопытнейший словарь, который просто интересно читать. Каталог сопровождается научными статьями, которые не только рассказывают историю формирования музейных коллекций, что, безусловно, ценно для музейщиков. Это послужит подспорьем для искусствоведов. Представить все тонкости труда за станком позволит читателю раздел о технологии производства.

"Интересно, что помимо таких разделов, как "История", "Музей", "Формирование музейной коллекции" есть главы, которые существенно расширяют материал. Он становится важным не только для музейщиков, искусствоведов, но и для историков, краеведов и вообще всех интересующихся даже не столько региональными промыслами, а вообще традиционными промыслами. Это широкий исторический контекст, где представлено развитие промысла, любопытные интервью, интересные слова. Трогательно, что отдельная глава посвящена искусствоведом и историком, которые исследовали ковер. Это вызывает уважение и признательность. Подчеркивается традиционность и преемственность работы специалистов. Это очень приятно. Сама книжка получилась невероятно праздничной, вдохновляющей", - дополнила доктор философских наук, искусствовед.

Каталог можно будет приобрести в сувенирной лавке музейно-ремесленного "Цеха". Также ознакомиться с изданием можно в библиотеке Музейного комплекса им. И.Я. Словцова. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова