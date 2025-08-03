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Фестиваль казачьей культуры "Благовест" в 27-й раз прошел в Тюменской области

Общество, 12:20 03 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль казачьей культуры "Благовест" в 27-й раз состоялся в Тюменской области. Коллективы собрались в с. Вагай Вагайского муниципального округа и дали большой яркий концерт 2 августа.

По словам председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области Романа Рзаева, этот фестиваль – бренд Вагайского района. Интерес к нему наблюдается у разных субъектов Российской Федерации. На нем свои экспозиции представили не только регионы Уральского федерального округа, но и Сибири. Роман Рзаев видит большие перспективы: стоит еще немного поработать, и сюда начнут стягиваться участники со всей страны.

"Благовест", который идет много лет, символизируют то, что ценности никогда не терялись, просто к ним, возможно, было чуть меньше публичного внимания, считает председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области.

"Ценности, которые прививались с 90-х годов, – не до конца про нас, российский менталитет, нашу душу. В Интернете можно увидеть ролики, на которых молодёжь танцует под песни Кадышевой. Возврат к таким ценностям символичен. Важно сохранять свои традиции, помнить о корнях и о том, что мы живем в многонациональной стране. Мир и дружба – основа нашей жизни на протяжении множества веков", – сказал Роман Рзаев.

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На гала-концерте выступили артисты из Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа и Омска.

"В начале событие проходило в заочном формате. Заявились представители Белгородской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей. На конкурс поступило более 150 заявок. Мы отбирали на гала-концерт 30 лучших коллективов, 28 из них из муниципальных образований Тюменской области. Отметим, в регионе – 64 казачьих коллектива. Это поющие, танцующие люди, выступающие с художественным словом, играющие на народных инструментах", – поделилась помощник атамана Отдельского казачьего общества Тюменской области, руководитель фестиваля казачьей культуры "Благовест" Людмила Шабанова.

Она отметила, что география "Благовеста" давно не ограничивается Тюменской областью. Интерес к фестивалю появился возникал у коллективов из Киргизии и Казахстана.

В 2025 году "Благовест" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Огромное внимание уделено патриотизму. 90% номеров были именно патриотической направленности, 10% – это просто красивые, напевные казачьи песни.

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Вокальный ансамбль украинской казачьей песни "Водограй" стал лауреатом I степени на фестивале. Его представитель Елена Скрипник сказала, что коллектив принимает участие в "Благовесте" уже десятый раз.

"Для нашего коллектива – это историческое событие. Каждый фестиваль – это новая школа, знакомства. Всегда готовишься очень ответственно, шьёшь костюмы, изучаешь традиции, обычаи", – дополнила Елена Скрипник.

Гости фестиваля могли посетить разные курени. Внимание многих привлек чум. Как сказал представитель Обско-Полярного отдельского казачьего общества Андрей Дмитриев, казаки везде: и на Севере, и на Дальнем Востоке. Поэтому на фестивале решили представить культуру жителей Ямала. В Тарко-Сале, откуда приехал Андрей Дмитриев, казаков не мало, занимаются они охраной общественного порядка, сохранением культурных традиций.

"Когда казаки по указу царя прибыли в Сибирь, они в первую очередь встретили сопротивление от местного населения. Были неоднократные стычки, но потом произошла ассимиляция. Люди начали вместе охотиться и рыбачить, приняли православие. Казаки защищали местных от набегов", – добавил Андрей Дмитриев.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# Благовест , казачество , концерт , фестиваль

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