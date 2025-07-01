Фестиваль забытых ремесел собрал ценителей народных традиций в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Необыкновенное событие развернулось в сердце Тюмени 19 июля— региональный фестиваль забытых ремесел собрал воедино богатство культурной сокровищницы региона. Мастера из Тюменской области, Югры и Ямала открыли двери своих мастерских для всех желающих прикоснуться к древним традициям в Музейном комплекс имени И.Я. Словцова и на площади возле него.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

По словам директора департамента культуры Тюменской области Александра Сидорова, фестиваль стал настоящим мостом между поколениями: "Это и поддержка наших мастеров, и связь поколений, и сохранение традиций. Благодаря вам, они не просто сохраняются, они живы".

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Мы проводим фестиваль забытых ремесел уже второй год, — отметил директор музейного комплекса Иван Панасенко. — Само название фестиваля может показаться провокационным, ведь когда ремесло передается от человека к человеку, оно не может быть забытым. Однако мы понимаем, что некоторые ремесла постепенно уходят в прошлое из-за разных причин. Наша главная цель — сохранить народные художественные промыслы и подогреть к ним интерес".

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Заведующая музейно-ремесленным цехом Анна Кузнецова отметила небывалый масштаб события — в этом году фестиваль объединил мастеров из девяти муниципальных образований региона.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

С самого утра Музейно-ремесленный "Цех" наполнился особым волшебством: здесь ожили старинные ремесла, застывшие в веках. Гости фестиваля не просто наблюдают, а становятся частью удивительного процесса создания традиционных изделий — от изящных берестяных туесов до неповторимых керамических шедевров.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Мастер-керамист из Урая Светлана Лебедева рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия, что занимается именно ручной лепкой керамики. "Привезла с собой реконструкцию древней керамики — сосуды для хранения горючих веществ, которыми в храмах заправляли светильники жрецы. Эти сосуды относятся к домусульманскому периоду Ирана и выполнены в технике ручной лепки. Самое сложное в работе — соблюдать размеры и тонкости, особенно при росписи и подборе красителей".

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

На своем мастер-классе Светлана будет учить посетителей работать в технике ленточной лепки, создавать небольшие горшочки и орнаментировать их при помощи штампов из рогов оленя. "Я не гончар в классическом понимании, — призналась мастер, — я занимаюсь именно ручной лепкой. Работаю преподавателем изобразительного и декоративно-прикладного искусства, и когда пришла в художественную школу, пришлось занять нишу керамиста — ее просто не было. И когда я попробовала, у меня это дело пошло".

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Гости фестиваля с восторгом отзываются о мероприятии. Наталья Кочкина, посетительница фестиваля, делится впечатлениями: "Мне очень понравилось, особенно пришлись к душе плетёные колье и возможность их приобрести. Постараемся чему-то научиться на мастер-классах, программа продлится до шести вечера, все успеем. Считаю, что здесь будет интересно всем, от мала до велика. Считаю важным, что мы передаем культуру нашего региона будущим поколениям через проведение таких фестивалей".

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Параллельно с мастер-классами гостей фестиваля радуют выступления фольклорных коллективов. Ансамбль танца "Фиеста", фольклорная студия "Славица" и творческая группа "АртТеррия" дарят зрителям незабываемые минуты народного искусства. На ярмарке можно найти и купить уникальные изделия ручной работы, а на круглом столе обсудить будущее традиционных промыслов.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В этом году в фестивале участвуют более 30 мастеров-ремесленников, которые представляют свои работы на ярмарке и проводят мастер-классы. Программа фестиваля включает не только практические занятия, но и круглый стол, где обсуждаются успешные практики продвижения народных ремесел в современном мире, а также увлекательные игровые программы.

Весь день до самого вечера гостей ждут увлекательные занятия, познавательные лекции и веселые игры. Завершится праздник торжественным концертом и душевным прощанием.

Вход свободный, предварительная запись нужна только на отдельные мастер-классы. Подробную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Инна Кондрашкина