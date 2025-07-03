Более 400 произведений вошли в выпущенный в Тюмени альбом "О войне и Победе"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 400 произведений 150 авторов вошли в художественный альбом "О войне и Победе", презентация которого состоялась в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 3 июля. Событие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Труд не просто демонстрирует огромное количество архивного иллюстративного материала, это издание — глубокое просветительское просвещение на базе музейных фондов, сказала генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова перед презентацией.

"Получился монументальный альбом. Для работников музея издание каталога, фотоальбома всегда очень значимо. Это те труды, которые остаются после нас. В ходе работы над этим альбомом первоначальное обращение к фондам потрясло нас: работы, прежде всего, фронтовиков, тех, кто делали зарисовки непосредственно с передовой. Особенно меня тронули фронтовые зарисовки. Мне кажется, не каждый музей мог получить такие предметы, сохранить их и постараться исследовать, передать новым поколениям", — добавила Светлана Сидорова.

Директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров поблагодарил авторов альбома. Он уверен, что издание оставит свой след в историческом наследии и культуре региона.

Презентовал книгу присутствовавшим ученый секретарь Тюменского музейно-просветительского объединения, доктор исторических наук Игорь Шишкин. Задумка создания данного альбома возникла летом 2024 года. Напряженная работа велась с начала 2025 года. К концу марта макет был готов.

По словам Игоря Шишкина, чтобы это был не просто каталог художественных работ, было решено снабдить издание цитатами из поэтических произведений, художественной прозы, писем, воспоминаний авторов. Они рассыпаны по всем страницам, что совершенно по-другому нацеливает читателя воспринимать то, что он видит, подчеркнул ученый секретарь ТМПО.

"Великая Отечественная война коснулась каждого жителя страны. Она опалила каждого, вошла в каждый дом нуждой, лишениями, похоронками, потерями. Эта тема остается актуальной, к ней обращаются наши современники. Рана еще жива, она кровоточит, зияет. Тема значима для нашего генетического кода, сознания и идентификации нашей страны, народа", — поделился Игорь Шишкин.

Альбом художественных произведений о Великой Отечественной войне вышел в издательстве "Уральский рабочий" тиражом 500 экземпляров при поддержке департамента культуры Тюменской области. На обложку книги попала живописная работа "Шинель" тюменского художника Андрея Ердякова.

На заседании редакционной коллегии долго думали над оформлением. В картине "Шинель" увидели удачный образ, символизирующий связь времен и разных поколений воинов, защитников Отечества.

"О войне и Победе" — своего рода летопись эпохи, тема Великой Отечественной войны и Победы раскрывается на страницах нового издания через произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, а также через рисунки и плакаты. Через художественные образы повествует о героическом подвиге Советского народа сражения и в тылу.

"Альбом начинают фронтовые зарисовки, сделанные с натуры участниками событий, что делает эти произведения подлинными документами эпохи. В них запечатлены люди, находящиеся в реальных условиях военного времени: быт солдатских землянок, редкие часы отдыха на фронте, боевые действия, окружающие пейзажи, и некоторые другие сцены. Мы вглядываемся в суровые лики войны благодаря тюменским художникам-фронтовикам Барашову, Котовщикову, Россомахину и другим", — рассказал Игорь Шишкин.

В альбоме представлена полная коллекция тематических плакатов периода ВОВ из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения. Во время войны плакат стал одним из самых сильных средств по воздействию на массовое сознание людей за счет краткости информации, минимального количества цветов, выделения ярким контуром основной мысли и возможности быстрого тиражирования.

Объемен раздел "Живопись", в нем представлены полотна более 60 авторов, в их числе и тюменцы. Издание завершают разделы, посвященные графическим работам, скульптуре и резной кости.

Инна Пахомова