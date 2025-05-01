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Александровскую часовню откроют для посещения в Тобольске в начале лета

Общество, 21:06 20 мая 2025

из Telegram-канала Петра Вагина (архив) | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина (архив)

Александровская часовня, в которой ведутся реставрационные работы, станет доступна для посещения в начале лета. Об этом сообщил глава Тобольска Петр Вагин в ходе прямого эфира 20 мая.

Он доложил, что в минувшие выходные закончилась самая сложная часть – установка освященного креста и купола.

“Решены все вопросы по укреплению. Леса сняты, часть забора разобрана. Брусчатку возле объекта заменили. В настоящее время в памятнике архитектуры XIX века ведутся внутренние работы. В начале лета объект будет открыт для показа, экскурсий”, – сказал Петр Вагин.

Кроме этого, в рамках работы с объектами культурного наследия продолжится благоустройство Земляного вала. Сейчас там активно выкорчевывают пни и остатки старых деревьев.

“Работаем бережно с учетом того, что весь Земляной вал является предметом исторического наследия. Все идет в соответствии с подрядными сроками, дорожными картами. Взаимодействие согласовываем с компанией, которая возводит рядом отель. Объект, который даст возможность прогуливаться по пешеходным исторический местам, появится в конце года”, – дополнил глава Тобольска.

Также идет активная реставрация обелиска Ермаку. Ведется укрепление фундаментных плит, креплений самого 17-метрового объекта.

Преобразится и памятник архитектуры и градостроительства XVIII века в стиле классицизма "Дом Неводчикова".

Инна Пахомова

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# объект культурного наследия , Петр Вагин , реставрация , Тобольск

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